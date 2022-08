Rio Grande do Sul Sobe para três o número de mortos pela queda de veículo em barranco de 5 metros no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente, ocorrido em estrada próxima a Arroio do Meio. (Foto: Divulgação/CRBM)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (8), faleceu no Hospital de Pronto Socorro de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) a terceira das quatro vítimas da queda de um automóvel em barranco de 5 metros na cidade de Arroio do Meio (Vale do Taquari). Trata-se do motorista, identificado como Diulio César Jardim Antunes, 31 anos. O acidente ocorreu domingo, no quilômetro 92 da ERS-130.

Os outros dois mortos são Daiana Trindade, 23 anos, e Joicinara Magri, de 21 anos. Elas eram de Guaporé, também estavam no carro – um Ford Fiesta – e tiveram o óbito constatado no próprio local. Um quarto passageiro, também mulher e que tem 21 anos, recebeu os primeiros atendimentos na cidade de Encantado e depois acabou transferida para Canoas.

Conforme relato do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), por volta das 6h de domingo o veículo saiu da estrada e despencou pelo barranco – os destroços estavam em uma área de mata próxima à pista, na localidade conhecida como Palmas. Pelos indícios observados, não havia outros veículos no local na ocasião. O caso é investigado.

Outros acidentes

Cabe ressaltar que esse não foi o único acidente fatal registrado nas estradas gaúchas no fim de semana. Somente no período das 23h de sábado (6) e as 6h de domingo, ocorrências desse tipo resultaram em oito vidas perdidas, incluindo os já mencionados óbitos das duas mulheres no carro que despencou do barranco.

No quilômetro 143 da RS-332, entre Tapera e Espumoso (Região Norte), quatro pessoas da mesma família sucumbiram no fim da noite de sábado a um acidente com envolvimento de quatro veículos. Todas elas estavam em um Ford Del Rey.

Também na Região Norte do Estado, mas em Caiçara, por volta das 23h30min de sábado, um homem de 35 anos e que estava sem o cinto-de-segurança morreu na hora após perder o controle da caminhonete Wolkswagen Saveiro com placa de Frederico Westphalen. O carro saiu da pista no quilômetro 9 da rodovia RS-150 e capotou, projetando o condutor através do para-brisa.

Outra saída de pista com capotamento ocorreu por volta das 3h, no quilômetro 174 da RS-324, entre Pontão e Passo Fundo (Norte gaúcho), envolvendo um utilitário veículo Fiat Doblò. O carro acertou em cheio uma árvore e se incendiou, matando carbonizado o motorista que havia ficado preso às ferragens. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul