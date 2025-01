Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre anuncia quatro nomes para a gestão municipal

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Sebastião Melo e Betina Worm anunciaram nesta sexta-feira (31) os novos nomes. Foto: César Lopes/PMPA Sebastião Melo e Betina Worm anunciaram nesta sexta-feira (31) os novos nomes. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

O prefeito Sebastião Melo e a vice-prefeita Betina Worm anunciaram nesta sexta-feira (31), a nomeação de três secretários adjuntos e um diretor para a Prefeitura de Porto Alegre. As escolhas vão fortalecer a equipe administrativa em áreas estratégicas da gestão municipal. Confira os nomes:

Gelson Guarda

Secretário adjunto de Segurança na gestão 2021-2024, o oficial superior da Brigada Militar será nomeado adjunto na Secretaria Geral de Governo.

Fabiano Rheinheimer

Assumirá como adjunto na Secretaria de Parcerias. Empreendedor local, já atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. Também foi conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS).

Filipe Tisbierek

Será nomeado secretário adjunto na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas na PUCRS, atuou na área esportiva como atleta e empresário. Foi empreendedor no segmento de eventos científicos e já ocupou cargos na gestão pública.

Wambert Di Lorenzo

Permanecerá no cargo de diretor do Procon Porto Alegre. Doutor em Direito e mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já atuou como professor universitário e exerceu outros cargos políticos.

Até o momento, a gestão 2025-2028 confirmou 17 secretários adjuntos. Em relação aos titulares, 27 secretários e diretores foram definidos, de um total de 31 estruturas previstas pela administração atual.

