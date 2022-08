Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre atuará com o Ministério Público para executar acordo descumprido pela OAS

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

O objetivo é o de garantir a execução do acordo firmado com a OAS em abril de 2021. Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA O objetivo é o de garantir a execução do acordo firmado com a OAS em abril de 2021. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA) Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

A prefeitura de Porto Alegre dialoga com o Ministério Público Estadual (MP-RS) para entrar com ação conjunta a fim de garantir a execução do acordo firmado com a OAS em abril de 2021, prevendo a retomada nas obras de contrapartida no entorno da Arena.

Em reunião a ser realizada na próxima semana entre o prefeito Sebastião Melo e integrantes do MP-RS, serão tomadas as medidas jurídicas imediatas acerca das intervenções atrasadas e, ainda, avaliados instrumentos urbanísticos que o município poderá adotar para enfrentar o abandono da área envolvendo o antigo estádio Olímpico.

