Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A prefeitura de Porto Alegre recorreu a um reforço aéreo para conscientizar as pessoas a ficarem em casa. Um avião monomotor vai percorrer, na tarde desta quinta-feira (26), as regiões das Ilhas, Orla do Guaíba, Centro Histórico, Zona Sul e o Extremo-Sul veiculando a seguinte mensagem sonora: “Atenção! Faça sua parte pra combater o coronavírus: Fique em casa. Proteja você e os outros. Um alerta da Prefeitura de Porto Alegre.”

O sobrevoo em baixa altitude, de 150 a 200 metros, autorizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), segue nesta sexta-feira, 27, pela manhã, em outras regiões populosas da cidade.

No total, serão seis horas de voo. “É mais uma iniciativa da prefeitura para conscientizar as pessoas a ficarem em casa. O isolamento social é hoje a melhor arma que temos contra o avanço do coronavírus “, diz o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Na manhã desta quinta-feira, aniversário de 248 de Porto Alegre, das 7h às 9h, a prefeitura realizou uma ação nas principais entradas da cidade para alertar sobre as medidas adotadas para restringir a circulação de pessoas, fundamentais para frear o avanço do coronavírus (Covid-19).

A determinação do prefeito Marchezan tem o objetivo de reduzir a velocidade do trânsito nestes trechos através de estreitamento de pista para fazer com que os motoristas que chegam à Capital recebam a informação de alerta, pelos carros de som, sobre a importância do isolamento social.

Das 9h até o meio-dia, a operação com carros de som se deslocou para os bairros da cidade, juntando-se às 40 viaturas que, desde a última quinta-feira, 19, fazem o alerta pela área central, nos parques, na orla do Guaíba e em todos os bairros, mesmo os mais afastados, como a região das ilhas, a Restinga e nas periferias da cidade.

“Nesta hora de crise, utilizamos todas as nossas forças para alertar a população sobre o perigo de andar na rua. Colocamos as viaturas da Guarda Municipal e EPTC [Empresa Pública de Transporte e Circulação] para fazer um serviço muito útil de dizer para quem está circulando que não corra riscos e vá para casa. E está dando muito certo”, explica Marchezan.

