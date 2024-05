Geral Prefeitura de Porto Alegre institui chave Pix exclusiva para doações às vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

O objetivo é arrecadar fundos para amenizar os danos e o sofrimento dos moradores da Capital do RS relacionados ao estado de calamidade pública. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto instituindo a chave Pix 92963560000160 para viabilizar doações exclusivamente a vítimas da enchente histórica que assola a cidade nos últimos dias. O decreto foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

O objetivo é arrecadar fundos para amenizar os danos e o sofrimento dos moradores da Capital do RS relacionados ao estado de calamidade pública, decretado pelo Executivo na última quinta-feira (2).

Para contribuir, basta colar o número de CNPJ 92963560000160, da própria Prefeitura de Porto Alegre, e escolher um valor a ser doado. Qualquer quantia é aceita, independentemente do valor. A chave já está em operação.

A prefeitura também instituiu uma nova forma de doação para as famílias impactadas pelas chuvas e enchentes. Uma conta corrente – capaz de receber recursos de fora do País – foi disponibilizada.

Qualquer quantia é aceita, independentemente do valor. Os fundos serão integralmente destinados aos moradores impactados pelo evento climático, que motivou o decreto de estado de calamidade pública em Porto Alegre. Veja abaixo como doar.

Pix (para doações nacionais)

– Para contribuir, basta colar o número de CNPJ 92963560000160, da Prefeitura de Porto Alegre, e escolher o valor a ser doado.

Conta corrente (doações internacionais)

– Iban: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1;

– Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE;

– CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60;

– Conta: 2822 0006 000000071336-1;

– Código Swift: CEFXBRSP.

SOS RS

Em outra frente, diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado, vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas que tenham condições de ajudar as vítimas das enchentes.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança aos doadores e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público.

Dados para doação

– Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul;

– CNPJ: 92.958.800/0001-38;

– Banco do Estado do Rio Grande do Sul;

– Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é “SOS Rio Grande do Sul” e que o banco é o Banrisul.

