Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

A Prefeitura de Porto Alegre segue intensificando as fiscalizações pela cidade. A operação Esforço Concentrado Covid-19 vistoriou 639 comércios, indústrias e serviços entre terça-feira (31) e sexta-feira (03) para verificar o cumprimento dos decretos municipais que preveem uma série de medidas de enfrentamento do coronavírus.

A ação foi realizada nas regiões dos bairros Lomba do Pinheiro, Restinga, Cruzeiro, Cascata, Morro Santa Tereza, Centro Histórico, Sarandi, Cristo Redentor e também na avenida Assis Brasil, assim como em parques e praças.

Dezenas de agentes dos órgãos de fiscalização do Município percorreram as áreas certificando o fechamento de atividades não essenciais. Do montante, 17 locais foram autuados, 15 foram interditados e 46 foram orientados quanto às práticas de combate ao coronavírus. O grupo também reforçou a inspeção do transporte. Ao todo, 925 ônibus municipais e intermunicipais, 245 táxis e 29 lotações foram conferidos.

“Nossas equipes foram às ruas para enfatizar a importância do isolamento social para impedirmos a propagação do coronavírus, mas também para advertir aqueles que estão em desacordo com as normas estabelecidas. Precisamos da colaboração de todos para cuidar da nossa cidade”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Os parques e as praças tiveram supervisão extra durante a operação, com a presença de agentes a pé e de carro, levando a mensagem especialmente aos idosos, que estão impedidos de frequentar esses pontos sob risco de aplicação de multa.

As equipes estiveram em 211 espaços abertos orientando a população. Na média, mais de 40 idosos foram abordados por dia – cerca de 160 pessoas nos quatro dias de ação. “As equipes de fiscalização relataram o descumprimento de medidas de contenção do coronavírus. Precisaremos ser mais rigorosos na aplicação de multas para idosos flagrados em parques e praças. Além disso, a iluminação de áreas esportivas será desativada”, ressalta Marchezan. Diante do quadro, novas medidas de fiscalização e conscientização podem ser tomadas nos próximos dias para equacionar o problema.

