Rio Grande do Sul Prefeitura de Torres inicia nesta segunda-feira o estreitamento da ponte de concreto sobre o rio Mampituba

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Objetivo é impedir a passagem de veículos com mais de 10 toneladas. (Foto: Arquivo/Prefeitura de Passo de Torres-SC)

A prefeitura de Torres (Litoral Norte), comprometeu-se a iniciar nesta segunda-feira (27) as obras de estreitamento na porção gaúcha da cabeceira da ponte de concreto que liga a cidade à vizinha Passo de Torres (SC), sobre o rio Mampituba. O objetivo é impedir o trânsito de veículos com mais de 10 toneladas sobre a estrutura

Será mantido apenas um acesso para passagem de caminhões do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e seu correspondente catarinense. As duas corporações atuam em conjunto quando há desastres em qualquer um dos lados da divisa.

O estreitamento é considerado necessário até que seja realizado estudo técnico que demonstre o conjunto de melhorias necessárias. Rodrigues, por sua vez, informou que esse levantamento deve ser concluído em até 60 dias. Os chefes de ambos os Executivos municipais também firmaram acordo relativo a serviços de manutenção da ponte de concreto.

Cobrança

A medida foi acertada nesta semana, durante audiência da promotora de Justiça de Torres, Dinamárcia Maciel de Oliveira, com os prefeitos Delci Dilmer (Torres) e Valmir Rodrigues (Passo de Torres), no âmbito de uma ação civil pública. Na ocasião, o Ministério Público cobrou o cumprimento de decisão liminar por parte da prefeitura do município gaúcho, determinando o início da obra.

“Foi uma proposta dos gestores aprovada pelos respectivos legislativos municipais”, frisou a promotora. “Esse termo de cooperação é histórico, como o primeiro momento na história recente em que as duas prefeituras se unem para resolver um problema comum e que deve facilitar o cumprimento da ação civil pública.”

(Marcello Campos)

2025-01-24