Inter Preparação do Inter para a estreia no Brasileirão entra na reta final

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na manhã dessa quinta-feira (27), o grupo colorado realizou o penúltimo trabalho antes de viajar ao Rio de Janeiro. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após quase duas semanas de treino, a preparação da equipe do Inter para a estreia no Campeonato Brasileiro entra na reta final. Na manhã dessa quinta-feira (27), o grupo colorado realizou o penúltimo trabalho antes de viajar ao Rio de Janeiro.

O treinamento foi fechado no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado optou pela privacidade para ajustar detalhes técnicos e táticos do time que entrará em campo na busca pelos primeiros três pontos no Brasileirão.

O comandante colorado contou com quatro retornos no trabalho dessa quinta. Rochet, Carbonero, Enner Valencia e Borré voltaram das suas seleções após a disputa das rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo e estão à disposição da comissão.

Para a partida, Roger não poderá contar com o zagueiro Victor Gabriel. O defensor de 20 anos teve um problema muscular na coxa direita durante o Grenal que garantiu a taça do Campeonato Gaúcho ao Colorado. De acordo com o clube, o jogador ficará de fora das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O grau da lesão e o tempo de recuperação não foram informados. O prazo para este tipo de lesão costuma ser de duas a seis semanas.

O Inter volta a treinar nesta sexta-feira (28), finalizando a preparação para enfrentar o Flamengo. O duelo será neste sábado (29), às 21h, no Maracanã. Nos últimos 10 confrontos entre o Colorado e o time carioca, foram 3 vitórias do time gaúcho, 4 empates e 3 vitórias rubro-negras.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a arbitragem para o embate no Maracanã. Davi de Oliveira Lacerda (ES) será responsável por apitar o jogo. Os auxiliares serão: Neuza Ines Back (SP) e Douglas Pagung (ES). Já o VAR ficará por conta de Caio Max Augusto Vieira (GO).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/preparacao-do-inter-para-a-estreia-no-brasileirao-entra-na-reta-final/

Preparação do Inter para a estreia no Brasileirão entra na reta final

2025-03-27