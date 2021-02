Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia Legislativa do RS, Gabriel Souza testa positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

A informação foi confirmada pela Superintendência de Comunicação e Cultura da Casa na manhã desta sexta-feira Foto: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul/Divulgação A informação foi confirmada pela Superintendência de Comunicação e Cultura da Casa na manhã desta sexta-feira. (Foto: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul/Divulgação) Foto: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul/Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), teve diagnóstico da Covid-19 confirmado. A informação, confirmada pela Superintendência de Comunicação e Cultura da Casa na manhã desta sexta-feira (12), acontece apenas um dia depois do deputado obter um resultado negativo em outro teste de coronavírus.

Segundo o comunicado, o emedebista encontra-se bem, sem sintomas, e cumpre período de isolamento em sua residência, em Tramandaí. A equipe do político, que conviveu com ele nos últimos dias, também está afastada das atividades. Na quinta-feira, após o primeiro exame, Gabriel Souza compareceu à Abertura da Colheita do Arroz, em Capão do Leão.

Na oportunidade, o presidente da Assembleia teve contato próximo com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), e com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.

