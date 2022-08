Economia Presidente do Carrefour comenta ameaça do ministro da Economia, Paulo Guedes, para a França

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

"Estamos aqui há 47 anos e uma frase não vai mudar tudo", disse Stéphane Maquaire. (Foto: Carrefour/Divulgação)

Prestes a completar um ano à frente do Carrefour Brasil, Stéphane Maquaire, CEO do grupo, disse ao Estadão que a companhia acredita na capacidade de crescer as atividades no Brasil e que “não é uma frase que vai mudar tudo”.

O questionamento veio depois de o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter afirmado, na semana passada a uma plateia de empresários em Brasília, que a França era irrelevante para o Brasil. O ministro disse, conforme mostrou reportagem do Estadão, que iria “ligar o f…-se” para o País.

“Com a relevância que temos, não podemos fazer qualquer coisa porque uma pessoa disse algo”, resumiu o executivo. Depois da compra do Grupo Big, em março de 2021, por R$ 7,5 bilhões, o Carrefour se tornou o maior empregador privado do País. Tem 150 mil funcionários, mais do que na França, quase um quarto do varejo nacional de alimentos e mais de mil pontos de venda.

O cenário turbulento por conta eleições de outubro também não afeta os planos da companhia francesa que está há 47 anos no País. “Vamos seguir atendendo os nossos clientes qualquer que seja a decisão do povo brasileiro”, disse o executivo.

O plano é repetir em 2023 os investimentos de um pouco menos de R$ 2 bilhões e focar na abertura de 20 novas lojas de atacarejo da bandeira Atacadão e em lojas de vizinhança do Express, que ele não revela quantas serão.

Egresso da subsidiária do grupo na Argentina, ele assumiu o cargo com duas missões: acelerar a transformação digital da companhia e fazer a integração com o Big. A seguir, os principais trechos da entrevista.

1) Qual é o foco da sua gestão?

Fazer acontecer a integração com o Big, das pessoas, do mercado. Mas, ao mesmo tempo, temos de nos organizar para entregar o melhor atendimento aos clientes, com uma jornada muito mais acelerada para o digital. Quando falamos em integração, são 40 mil funcionários a mais dentro do Carrefour, o maior empregador privado do País, com 150 mil funcionários. Para isso, temos de ter organização clara, comunicação forte para criar uma nova cultura.

Ao mesmo tempo, temos que integrar 374 lojas do Big, quais 124 serão convertidas. Também temos de trabalhar as sinergias. Anunciamos ao mercado que temos ao menos R$ 2 bilhões de sinergias que queremos entregar até 2025. Queremos que a integração do Big não atrapalhe a aceleração digital.

2) Como está a aceleração digital?

Do modelo clássico do CD (centro de distribuição) para entregar para os clientes, mudamos para ter a preparação dos pedidos dentro das lojas. Desde março, cem lojas de hipermercado e também de supermercado e algumas lojas do Express estão preparando os pedidos para os clientes. Com isso, conseguimos fazer as entregas no mesmo dia. Temos também a digitalização do Atacadão. Estamos crescendo.

3) Como o Carrefour está lidando com a inflação?

Estamos puxando os nossos produtos marca própria, mostrando que há possibilidade para os nossos clientes comprarem mais barato em nossas lojas. Também estamos com produtos com embalagens menores para atender aos clientes que compram menos e mais frequentemente.

Estamos negociando com fornecedores para controlar a inflação de suprimentos e atuando em todos os setores para termos um posicionamento de preço melhor. Quando divulgamos os resultados do primeiro trimestre, mostramos que baixamos a margem para acompanhar a curva de aumento da inflação. Implementamos desde novembro do ao passado até janeiro deste ano a estratégia de preços congelados da nossa marca própria.

4) Como o Carrefour encara a afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, feita na semana passada a uma plateia de empresários em Brasília, que a França é irrelevante para o Brasil?

Encara as condições positivas que o País tem. Vamos seguir investindo no País através da abertura de lojas, crescimento no digital. É tudo isso que o Carrefour França tem para o Brasil. As porteiras estão abertas.

5) Essa afirmação muda o plano de investimentos?

Estamos há 47 anos aqui e não é uma frase que vai mudar tudo. Acreditamos na capacidade de crescer as atividades no Brasil ontem, hoje e amanhã. Com a relevância que temos, não podemos fazer qualquer coisa porque uma pessoa disse algo.

