Colunistas Presidente do Conselho Federal de Medicina lamenta ataques da imprensa e do Congresso: “Não nos calarão!”

Por Flavio Pereira | 27 de dezembro de 2021

Mauro Ribeiro representa os mais de 550 mil profissionais da categoria no Brasil. (Foto: Reprodução)

Presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, representante maior dos mais de 550 mil médicos no Brasil, fez um corajoso balanço do ano e alertou que “não irão nos calar na defesa da autonomia dos médicos”. Segundo ele, estes últimos dois anos não têm sido fáceis:

“Trabalhando em péssimas condições. Enfrentando uma doença desconhecida, ficando doentes, sem segurança necessária à frente desse processo junto aos demais profissionais da área de saúde. Somos os verdadeiros heróis do enfrentamento dessa pandemia. O que mais magoa neste momento tão difícil da população mundial em que o mundo parou, foi termos sido atacados de forma covarde por parte da grande imprensa e do Congresso Nacional”.

Ele prossegue: “Médicos têm sido atacados naquilo que é um dos maiores valores de ser médico, que é nossa autonomia profissional. Querem que não tenhamos a nossa autonomia profissional. Muitos querem através de um discurso covarde, criminalizar o tratamento de uma doença, arrastando o Conselho Federal de Medicina para uma discussão politica que gira unica e exclusiva em torno das eleições presidenciais do ano que vem”.

“O Conselho não tem cor”, avisa. “Não é azul, não é laranja, não é amarelo, não é vermelho. Temos princípios, temos práticas em defesa da sociedade e dos médicos brasileiros. Não nos calaram até o momento, não nos calam no presente e não nos calarão no futuro. O Conselho não tem limite na defesa da autonomia profissional”.

Reajuste dos servidores no RS

Sem qualquer reajuste dos seus salários, congelados há quase sete anos, os servidores estaduais do Rio Grande do Sul terão um aumento no início de 2022. O reajuste terá que ser feito em uma brecha do processo de adesão ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal), que vai repactuar as dívidas do Estado com a União e que veda aumento de despesas com pessoal. O tema é uma das prioridades do governador gaúcho Eduardo Leite, e o reajuste deve alcançar servidores de todos os poderes.

O futuro do governador

Derrotado na tentativa de tornar-se o candidato do PSDB à presidência da República, o governador gaúcho tem afirmado, em entrevistas, que prefere aguardar o próximo processo eleitoral do que tornar-se vice de algum outro projeto presidencial. Como reafirma que pretende concluir o mandato, até mesmo a possibilidade de disputar uma cadeira ao Senado, o que lhe daria protagonismo nacional por oito anos, parece, no momento, descartada.

Brasil, líder na promoção do esporte escolar

O famoso consórcio da mídia comprometida com a oposição naturalmente não noticiou, mas o presidente Jair Bolsonaro informa:

“A Associação Internacional de Escolas [ISF[ considerou o Brasil um exemplo a ser seguido e líder na promoção do esporte escolar no mundo após a volta dos Jogos Escolares Brasileiros [JEBs], passados mais de dez anos sem sua realização”.

