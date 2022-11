Mundo Presidente do Supremo repudia atos hostis contra ministros da Corte em Nova York

Por Marcelo Warth | 15 de novembro de 2022

Manifestantes se reuniram em frente ao hotel onde os ministros se hospedaram Foto: Reprodução/Redes sociais Manifestantes se reuniram em frente ao hotel onde os ministros se hospedaram. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, repudiou os atos hostis contra ministros da Corte cometidos por manifestantes brasileiros em Nova York (EUA), no domingo (13).

“O Supremo Tribunal Federal repudia os ataques sofridos por ministros da Corte em Nova York. A democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão”, afirmou Rosa Weber em nota divulgada no fim da tarde de segunda-feira (14).

Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia, além do ex-presidente Michel Temer, viajaram à cidade norte-americana para participar do evento Lide Brazil Conference, promovido pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais.

No domingo, manifestantes contrários ao resultado da eleição presidencial no Brasil gritaram e xingaram os ministros quando eles saíam de um hotel pela porta principal para entrar em uma van estacionada em frente ao estabelecimento. Quando Gilmar Mendes saiu do hotel rumo ao veículo, uma das pessoas gritou: “O que é seu está guardado, seu bandido”.

Mais cedo, segurando cartazes com os dizeres “SOS Forças Armadas” e com roupas nas cores verde e amarela, os manifestantes gritaram: “Ei, Xandão, seu lugar é na prisão”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, presidente TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele também foi chamado de “cabeça de ovo”. Moraes ainda foi abordado por manifestantes em um restaurante onde jantava com a sua mulher.

Na Times Square, o ministro Luís Roberto Barroso foi abordado por uma mulher, que o questionou: “Como está, senhor juiz?”. O ministro respondeu: “Muito bem, senhora. Feliz pelo Brasil”. Em seguida, a mulher afirmou: “Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta. Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta, cuidado. O povo brasileiro é maior do que a nossa Suprema Corte”.

Barroso respondeu: “Com a graça de Deus”. A mulher continuou: “Você não vai ganhar o nosso País”. Em seguida, o ministro entrou em uma loja e disse: “Não seja grosseira. Tchau, minha senhora. Passar bem”.

