Notas Brasil Presídio no Rio tem 17 detentos com suspeita de sarampo

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Dezessete detentos do presídio Ary Franco, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, estão com suspeita de terem contraído sarampo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Um dos suspeitos de estar com a doença teve contato com detentos de uma galeria. Por causa disso, 292 presos foram para isolamento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário