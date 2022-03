Rio Grande do Sul Preso em Vacaria homem com extensa ficha criminal

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Dentre as mais de 10 passagens pela polícia, o homem é acusado de envolvimento em um roubo a banco ocorrido em 2010 na cidade de São Marcos. Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (28), em Vacaria, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem procurado pela Justiça. Ele possui extensa ficha policial, inclusive por roubo a banco e a estabelecimentos comerciais.

Durante uma operação de fiscalização de trânsito na BR-116, policiais abordaram uma caminhonete, com placas de Caxias do Sul, conduzida por um homem de 46 anos, natural de Lagoa Vermelha.

Ele voltava de uma festa de aniversário em Santa Catarina, acompanhado de um grupo de amigos e com um bebê.

Em consulta aos sistemas, os policiais descobriram um mandado de prisão determinando sua prisão.

Dentre as mais de 10 passagens pela polícia, o homem é acusado de envolvimento em um roubo a banco ocorrido em 2010 na cidade de São Marcos, onde um policial militar ficou ferido após ser atingido com disparos de fuzil.

Ele foi recolhido ao sistema prisional para o cumprimento da pena.

Santana do Livramento

Também na tarde desta segunda-feira, a PRF prendeu um homem transportando grande quantidade de moeda estrangeira, introduzida de forma clandestina no País, pela fronteira com o Uruguai. O fato ocorreu na BR-158, em Santana do Livramento.

Os policias abordaram o automóvel com placas de Passo Fundo. Ao realizar a revista no carro, os policiais encontraram 15 mil euros e 18 mil dólares, que estavam em uma bermuda no banco traseiro.

O motorista, de 40 anos, natural de Passo Fundo, não apresentou documentos para comprovar a origem ou a entrada do valor no Brasil.

Ele responderá por crime financeiro. O dinheiro foi apreendido.

