Geral Preso por chefiar milícia é investigado por duas mortes no Rio

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Com os criminosos presos foram apreendidas duas pistolas, dois fuzis, 400 peças de munição, carregadores e duas granadas. (Foto: Reprodução)

Cláudio Cesar Rocha, conhecido como Cara de Ferro, preso na quarta-feira (24), também é suspeito de participar do assassinato de dois homens na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado. Ele e o comparsa Anderson Ferreira de Oliveira, o Andinho, foram encontrados quando estavam em uma casa noturna. No momento da abordagem, segundo a polícia, dois homens que faziam a segurança dos criminosos dispararam contra os agentes, e houve confronto. Ambos foram baleados e morreram. Os dois fazem parte de uma milícia que atua em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com um das linhas de investigação da Polícia Civil, a execução no Terreirão estaria ligada a alguma cobrança de taxa de segurança no local. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que a guerra entre bandos rivais fez o índice de homicídios subir 150% nos últimos 11 meses no Recreio dos Bandeirantes. De janeiro a novembro de 2023, foram registrados 45 assassinatos no bairro, contra 18 do mesmo período de 2022.

Com os criminosos foram apreendidas duas pistolas, dois fuzis, 400 peças de munição, carregadores e duas granadas. De acordo com as investigações, Cara de Ferro atuava como chefe da organização criminosa que atua em Curicica. Andinho seria como o segundo homem na hierarquia do bando.

De acordo com as investigações, os dois presos nesta quarta-feira faziam a segurança de Leandro Xavier da Silva, o Playboy de Curicica, quando ele chefiava a milícia da região. Após sua morte, e, junho de 2023, Cara de Ferro assumiu a quadrilha e Andinho passou a atuar como seu homem de confiança. As informações são do jornal O Globo.

