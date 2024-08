Tecnologia Presos no espaço: nave com suprimentos chega à Estação Espacial Internacional para ajudar astronautas

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Wilmore, 61, e Williams, 58, podem acabar 'presos' no espaço até 2025. (Foto: Divulgação/Nasa)

A nave de carga Progress 89, da Roscosmos, chegou nesse sábado (17) à Estação Espacial Internacional (ISS) para entregar cerca de três toneladas de comida, combustível e outros suprimentos para a tripulação, que inclui os astronautas da NASA Butch Wilmore e Suni Williams.

Lançada na quarta-feira (14), a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a nave atracou no módulo russo Zvezda e permanecerá no local por aproximadamente seis meses antes de retornar à Terra para descartar resíduos, segundo comunicado da NASA.

Atualmente, Wilmore, 61, e Williams, 58, estão na estação devido a preocupações de segurança com a cápsula Boeing Starliner, destinada a levá-los de volta à Terra. Eles não fazem parte da Expedição 71, a equipe internacional de sete astronautas que serve como o pessoal oficial da estação espacial. No entanto, a Nasa disse que eles se integraram perfeitamente ao grupo, assumindo tarefas diárias a bordo do laboratório orbital.

Oito meses

A missão de teste da Starliner, que deveria durar cerca de oito dias, foi prolongada devido a problemas com o sistema de propulsão da cápsula. Uma possibilidade que está sendo considerada, disseram, é anexar os dois astronautas a uma missão com lançamento previsto para setembro e trazê-los de volta à Terra com essa missão em fevereiro de 2025.

Esse voo para a estação espacial será feito por uma nave SpaceX Crew Dragon. O plano inicial era que quatro tripulantes estivessem a bordo, mas dois dos assentos poderiam ser deixados vazios caso fosse necessário.

Isso significaria que os astronautas Wilmore e Williams passariam mais de oito meses – em vez de oito dias – a bordo da Estação Espacial Internacional. Se a Crew Dragon for usada, a nave Starliner retornará à Terra sem tripulação, controlada por computador.

Com isso, os dois se tornariam membros da equipe de expedição em tempo integral.

Eles assumiriam tarefas típicas da equipe, como realizar caminhadas espaciais fora da estação espacial, manter o laboratório orbital e realizar um cronograma apertado de experimentos científicos. E a Nasa confirmou que os astronautas do Starliner estão preparados para fazer essa transição.

“Há alguns anos, decidimos — sabendo que este era um voo de teste — garantir que tivéssemos os recursos, suprimentos e treinamento adequados para a equipe, caso precisassem ficar na Estação Espacial Internacional, por qualquer motivo, por um período mais longo,” disse Dana Weigel, gerente do Programa da Estação Espacial Internacional da Nasa, durante um briefing na quarta-feira (7).

“Butch e Suni estão totalmente treinados,” acrescentou Weigel. “Eles são capazes e estão atualizados com caminhadas espaciais, robótica, com todas as coisas que precisamos que eles façam.”

Presos no espaço: nave com suprimentos chega à Estação Espacial Internacional para ajudar astronautas

2024-08-17