Neste fim de semana, o tempo firme segue predominando, com elevação das temperaturas em todas as regiões

Os próximos dias serão de calor e pouca chuva no Rio Grande do Sul, de acordo com um boletim divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Neste (08) e no (09), o tempo firme segue predominando, com elevação das temperaturas em todas as regiões, incluindo os litorais Norte e Sul. Porém, a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas isoladas de chuva e trovoadas, típicas de verão, principalmente na Metade Norte.

Entre (10) e -feira (12), a presença do ar quente e úmido manterá o forte calor, com temperaturas em torno de 40°C e possibilidade de pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões. Os totais previstos deverão ser inferiores a 10 milímetros na maioria das localidades do RS, podendo alcançar 20 milímetros no Alto Uruguai, Planalto, Serra do Nordeste e Campos de Cima da Serra.

Porto Alegre

Este sábado será de sol com algumas nuvens em Porto Alegre, com temperaturas entre 19°C e 30°C. Para o domingo (09), também não há previsão de chuva, e os termômetros marcarão entre 20°C e 31°C.

