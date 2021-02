Geral Previsão é de carnaval com chuva em quase todo o País. Na Região Sul, as chuvas deverão ser irregulares

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Informe é do Instituto Nacional de Meteorologia. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O carnaval começa com previsão de chuva em quase todo o país. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas deverão persistir em grande parte da Região Sudeste.

A previsão é de acumulados significativos de chuva principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo, onde os acumulados poderão ser superiores aos 150 mm em algumas localidades.

Na Região Sul, as chuvas deverão ser irregulares, com acumulados variando entre 5 mm e 70 mm.

Na Região Centro-Oeste, as chuvas também deverão ser significativas no Distrito Federal e no norte do Mato Grosso e de Goiás, com previsão de acumulados de chuva que podem variar entre 50 mm e 150 mm.

Na Região Nordeste, o sol aparece entre nuvens e a previsão é de várias pancadas de chuva com raios. Alerta especial para risco de temporais no Maranhão e também no Piauí.

A Região Norte tem maior probabilidade de que as chuvas no período deverão ocorrer acima da média climatológica em praticamente toda a região, podendo ficar abaixo somente no Amapá, sudoeste do Amazonas, do Acre e do Tocantins.

