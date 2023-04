Tecnologia Primeira ligação feita com celular completa 50 anos; veja evolução dos aparelhos

Com o passar do tempo, o aparelho passou a ocupar cada vez mais espaço na vida das pessoas. Foto: Reprodução

Há 50 anos era realizada a primeira ligação por meio de um celular. No dia três de abril de 1973, o engenheiro americano Martin Cooper, funcionário da Motorola, efetuou uma chamada em Nova York, na Sexta Avenida, entre as ruas 53 e 54. O contato foi possível porque uma base de rádio foi instalada nas proximidades.

Com um protótipo do modelo DynaTAC 8000x da Motorola, Cooper discou para a empresa concorrente AT&T e fez uma provocação. “Estou ligando para você para saber se minha voz está clara aí do outro lado da linha”, ironizou. A chamada seguinte foi para contar a novidade a um repórter do jornal americano The New York Times.

O engenheiro que ganhou o apelido de “Pai do Celular” apresentou ao mundo o primeiro celular, o Motorola DynaTAC, cerca de um ano após a criação. O anúncio foi feito em Nova York no dia 3 de abril de 1974.

Com o passar do tempo, o aparelho passou a ocupar cada vez mais espaço na vida das pessoas. Aos 94 anos, ele acredita que celulares tem um potencial virtualmente ilimitado e que, um dia, podem ajudar em tratamentos de saúde. No entanto, o engenheiro entende que a sociedade pode estar obcecada pelos aparelhos.

“Quando vejo alguém atravessando a rua olhando para o telefone, eu me sinto péssimo. Eles não estão pensando. Mas, depois que várias pessoas forem atropeladas, vão entender”, reflete.

DynaTAC 8000x

O dispositivo utilizado pelo engenheiro só foi lançado comercialmente pela Motorola dez anos depois, em 1984. O modelo tinha 33 cm de altura, 4,4 cm de largura, 8,9 de espessura e pesava 793 gramas. Nessa época, os equipamentos custavam em média US$ 4 mil (cerca de R$ 20 mil na cotação atual).

Anos 90

Recursos comuns em celulares dos dias atuais como mensagens de texto e processadores de sinais digitais e de alta tecnologia surgiram na década de 90. Modelos de telefone flip e em barra também são invenções do período.

O primeiro celular vendido no Brasil foi o Motorola PT-550. Logo quando chegou, em 1990, o modelo foi apelidado de “tijolão”, graças aos seus 348 g e 22,8 cm de altura. O telefone era vendido a cerca de US$ 3 mil no mercado internacional (aproximadamente R$ 15 mil na cotação atual).

Foi em 1998 que a Nokia ganhou popularidade no mercado com o modelo Nokia 6160. Com apenas 160g e um display monocromático, o aparelho foi o mais vendido da marca na década. A antena externa e bateria recarregável com um tempo de conversação de 3,3 horas também eram novidades do modelo.

Anos 2000

O smartphone foi o grande chamariz do mercado telefônico no início da década. O novo milênio trouxe novidades como o surgimento de câmeras integradas e de redes 3G/GPRS/EDGE.

Os aparelhos permitiram a otimização do tempo e se tornaram indispensáveis no dia a dia.

IPhone

A chegada da Apple no ramo da telefonia em 2007 foi um ponto de virada no mercado. Os modelos da marca substituíram o teclado convencional por um touchscreen multi-touch. A nova funcionalidade permitia que os donos dos aparelhos sentissem que estavam manipulando as ferramentas do celular com os dedos.

Android

A modernidade do sistema operacional da Apple fez com que o Google precisasse correr atrás do prejuízo. A plataforma Android foi lançada em 2008 depois que a gigante das buscas comprou uma empresa de tecnologia.

A Android Inc. foi fundada em 2003, na Califórnia, pelos empresários Andy Rubin, Chris White, Rich Miner e Nick Sears. O primeiro celular disponível para compra que recebeu o sistema foi o HTC T-Mobile G1, lançado em 22 de outubro de 2008.

Alta tecnologia

Os modelos atuais de celulares mal se parecem com o DynaTAC 8000x utilizado por Cooper na primeira ligação, em 1973. Agora, o que seria tão distante corre aos nossos olhos como feixes de luz.

