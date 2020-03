Política Primeiro exame aponta que Bolsonaro estaria com o coronavírus, diz jornal

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Com máscaras no rosto, Bolsonaro (D) fez uma transmissão ao vivo com o ministro da Saúde na quinta-feira Foto: Reprodução Com máscaras no rosto, Bolsonaro fez transmissão ao vivo com ministro da Saúde na quinta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O exame que atesta coronavírus do presidente Jair Bolsonaro teve resultado positivo, segundo reportagem do Jornal O Dia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13). O presidente ainda aguarda a contraprova, que deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira e para ter certeza da contaminação.

No entanto, após a publicação da reportagem do O Dia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro negou em uma publicação no Twitter que o resultado tenha sido divulgado. “Muito boato e pouca informação. Teste para coronavírus feito com equipe que foi com Jair Bolsonaro para EUA ainda não foi concluído”, escreveu.

A rede americana Fox News confirmou o resultado positivo do exame e disse que Eduardo afirmou que aguarda o resultado da contraprova do teste. O presidente passou a ser monitorado após a confirmação da presença do coronavírus no chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), Fábio Wajngarten.

Wajngarten participou da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem de quatro dias aos Estador Unidos. O chefe da Secom viajou no avião presidencial junto com Bolsonaro, o filho Eduardo, e a primeira-dama, Michelle. Quatro ministros participaram da viagem.

Além de ter contato com o chefe de estado brasileiro, Wajngarten também se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o vice-presidente americano Mike Pence na Flórida, quatro dias atrás durante viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o chefe da Secom compartilhou uma foto ao lado dos dois líderes. O chefe da Secom passa bem, mas está trabalhando em sua casa, em São Paulo.

O general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), montou um gabinete de crise no Palácio do Planalto para tratar da questão. Heleno participou da viagem e acompanhou o presidente no voo e em seus compromissos. Os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) também viajaram aos Estados Unidos e voltaram ao País na quarta-feira (11).

Mascarado

Bolsonaro apareceu usando uma máscara Durante a live no Facebook ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na quinta-feira (12). O presidente também sugeriu o adiamento das manifestações pró-governo marcadas para o dia 15 de março.

Na live, ele anunciou que vai assinar a Medida Provisória que libera R$ 5 bilhões, via emendas, para o enfrentamento da doença. O valor atende a um pedido feito nesta quarta pelo ministro da Saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário