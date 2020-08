A Câmara Técnica do Pró-Esporte RS aprovou cinco projetos esportivos que somam investimentos de R$ 1,2 milhão nas modalidades de futsal, motociclismo, badminton e automobilismo.

A reunião, realizada por videoconferência na semana passada, foi presidida pelo secretário do Esporte e Lazer, Francisco Vargas. O programa atua por meio de duas ferramentas: a Lei de Incentivo ao Esporte, vinculada ao ICMS, e o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, realizado por meio de editais.

Na modalidade futsal, foram contemplados dois projetos. O Brasil Futsal 2020, da Associação Brasil Futsal de Pelotas, vai investir na infraestrutura adequada e na qualificação técnica para que a equipe adulta esteja capacitada para disputar a série prata do estadual. O Sercesa do Futuro, de Carazinho, pretende aplicar o recurso na criação de uma escolinha de futsal para atender cem crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 15 anos.

Na modalidade motociclismo, o projeto beneficiado é o Campeonato Brasileiro de Motocross – Etapa Fagundes Varela, do Moto Clube Fim da Picada. O investimento será destinado para a realização de etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, de 10 e 11 de outubro, no município de Fagundes Varela. O evento deve contar com a participação de cerca de 200 pilotos de diferentes faixas etárias.

Na modalidade badminton, o projeto aprovado foi o Centro de Formação em Badminton, do Instituto Leonardo Murialdo de Caxias do Sul e Porto Alegre. O recurso será aplicado no aprendizado e aperfeiçoamento de crianças e jovens de 7 a 19 anos na prática dessa modalidade.

No automobilismo, o projeto Nova Itália RS Rally, do Automóvel Clube de Severiano de Almeida, vai investir na participação de sua equipe no Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade 2021, na categoria Rally 5.