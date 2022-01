Tecnologia Problema na tela atormenta donos de iPhone; Apple recusa troca

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Pane deixa modelos da linha do iPhone 13 com coloração roxa. (Foto: Reprodução)

Os celulares da linha iPhone 13, a mais atual da Apple, estão apresentando um novo problema que deixa a tela do celular totalmente rosa ou roxa. Os consumidores reclamam que fica impossível usar o dispositivo até que ele seja reiniciado. O assunto veio à tona recentemente, quando o site especializado 9to5Mac notou um aumento na quantidade de queixas.

O primeiro caso com este problema surgiu em outubro do ano passado, quando um usuário reclamou do bug no iPhone 13 Pro depois de apenas dois dias de uso. Na postagem acompanhada de duas fotos, a pessoa indica que só consegue utilizar o aparelho depois de reiniciá-lo quando ele entra nesse estado.

Outras reclamações se seguiram ao primeiro relato, mas os clientes não conseguiram trocar o smartphone defeituoso. Eles relatam que o atendimento da Apple se recusa a fazer a substituição e alega ser uma questão de software, ou seja, do sistema nativo dos telefones.

Mais clientes apareceram no fórum online Reddit relatando o mesmo problema, sendo que um deles afirmou que a bateria também estava tendo um comportamento estranho. A maioria das panes, de acordo com o site 9to5Mac, acontece em aparelhos de origem chinesa, o principal país a fornecer iPhones.

O site My Drivers encontrou uma declaração da Apple na rede social chinesa Weibo, no último fim de semana, afirmando que investigou o caso e não encontrou nenhum problema no hardware. Diz a empresa que a falha pode ocorrer quando o sistema está bloqueado. Na mesma postagem, a gigante de tecnologia aconselha seus usuários a sempre fazerem backup dos arquivos e a manterem o celular atualizado com a versão mais recente do iOS a fim de evitar incompatibilidades.

Até onde se sabe, a Apple não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Apesar dos problemas relatados, o iPhone 13 é um dos mais caros celulares à venda no Brasil. A versão convencional sai por a partir de 7.599 reais. Quem quer pagar menos pode recorrer ao iPhone 13 Mini e sua tela diminuta pelo valor de 6.599 reais. Já o 13 Pro e o 13 Pro Max têm preço fixado em 9.499 reais e 10.499 reais, respectivamente.

