Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

A harmonização facial trata-se de um conjunto de procedimentos para melhorar a harmonia do rosto.

A harmonização facial é um exemplo de procedimento estético não cirúrgico e que vem registrando um aumento significativo a cada ano. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), houve um crescimento de 100% nos últimos dez anos. E, entre homens, a procura pelo procedimento aumentou 255% entre 2014 e 2019.

Apesar de existir há 40 anos, o destaque é recente. No ano passado, o segmento teve participação superior a 50% no mercado global de medicina estética, segundo o relatório elaborado pela empresa americana Grand View Research. Para os próximos cinco anos, a expectativa é que haja uma expansão de 12% a 14% ao ano.

A harmonização facial trata-se de um conjunto de procedimentos para melhorar a harmonia do rosto. De acordo com Paola Sehn, cirurgiã dentista, sócia-proprietária da Núcleo Rejuvenescer, os procedimentos buscam recuperar a sustentação e a elasticidade da pele, amenizar as marcas do envelhecimento, aperfeiçoar detalhes que cada um julga relevante para si, como a redução de olheiras ou o aumento dos lábios e corrigir questões anatômicas, como o caso de um queixo muito para dentro.

A especialista explica que as técnicas e os produtos mais aplicados são os mesmos usados para combater os sinais da idade, como a flacidez, rugas e marcas de expressão, como o ácido hialurônico e o colágeno. Ambos produzidos naturalmente pelo nosso corpo e que, com o passar dos anos, vão diminuindo suas produções. “Vale salientar que este tipo de procedimento costuma deixar os pacientes com uma aparência mais natural e proporcionam resultados mais rápidos, causam menos dor e tem um custo mais baixo”, diz.

“É importante frisar que a harmonização deve ser vista como um complemento positivo para amenizar e corrigir imperfeições, sem transformar ou padronizar rostos. O imprescindível é um cuidado diário, como realizar uma limpeza do rosto adequada, com sabonetes específicos para cada tipo de pele, utilizar protetor solar todos os dias, já que ele combate o envelhecimento precoce da pele e, além disso, cuidar da alimentação”, enfatiza Paola Sehn.

Vale destacar que estão autorizados para realizar procedimentos de harmonização facial, além do cirurgião plástico, dermatologistas e dentistas com especialização na área.

