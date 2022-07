Saúde Veja dicas de um neurocientista para turbinar sua memória

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Um indicador precoce de problemas de memória é desistir da leitura de ficção. (Foto: Reprodução)

Autor de mais de 20 livros sobre a mente, o neurocientista Richard Restak, neurologista e professor clínico no Hospital de Medicina e Saúde da Universidade George Washington, tem décadas de experiência na orientação de pacientes com memória.

“O Guia Completo da Memória: A Ciência do Fortalecimento da Mente”, o último livro do neurocientista, formado em inclui ferramentas como exercícios mentais, hábitos de sono e dieta que podem ajudar a melhorar a memória.

No entanto, Restak se aventura além desse território familiar, considerando todas as facetas da memória – como a memória está conectada ao pensamento criativo, o impacto da tecnologia na memória, como a memória molda a identidade.

“O objetivo do livro é superar os problemas cotidianos de memória”, explica.

Especialmente a memória de trabalho, que fica entre a memória imediata e a memória de longo prazo, e está ligada à inteligência, concentração e realização. Segundo o pesquisador, esse é o tipo mais crítico de memória, e exercícios para fortalecê-lo devem ser praticados diariamente. Mas reforçar todas as habilidades de memória, acrescentou, é a chave para evitar problemas de memória posteriores.

O declínio da memória não é inevitável com o envelhecimento, argumenta o neurocientista no livro. Em vez disso, ele aponta para 10 “pecados” ou “pedras de tropeço que podem levar a memórias perdidas ou distorcidas”. Sete foram descritos pela primeira vez pelo psicólogo e especialista em memória Daniel Lawrence Schacter – “pecados de omissão”, como distração, e “pecados de comissão”, como memórias distorcidas. A essas, Restak acrescentou três de sua autoria: distorção tecnológica, distração tecnológica e depressão.

“Nós somos o que podemos lembrar”, afirma.

Aqui estão algumas dicas do neurocientista para desenvolver e manter uma memória saudável:

1) Preste mais atenção

Alguns lapsos de memória são, na verdade, problemas de atenção, não de memória. Por exemplo, se você esqueceu o nome de alguém que conheceu em um coquetel, pode ser porque estava conversando com várias pessoas no momento e não prestou atenção quando ouviu.

“A desatenção é a maior causa de dificuldades de memória. Significa que você não codificou corretamente a memória”, explica o especialista.

Uma maneira de prestar atenção ao aprender novas informações, como um nome, é visualizar a palavra. Ter uma imagem associada à palavra, pode melhorar a lembrança, de acordo com Restak.

Por exemplo, ele recentemente teve que memorizar o nome de um médico, Dr. King, (um exemplo fácil, ele reconheceu). Assim, ele imaginou um médico “de jaleco branco com uma coroa na cabeça e um cetro em vez de um estetoscópio na mão”.

2) Encontre desafios de memória diários regulares

Existem muitos exercícios de memória que você pode integrar na vida cotidiana. O neurologista sugere compor uma lista de compras e memorizá-la. Quando você chegar à loja, não retire automaticamente sua lista (ou seu telefone), em vez disso, pegue tudo de acordo com sua memória.

“Tente ver os itens em sua mente e só consulte a lista no final, se necessário. Se você não for à loja, tente memorizar uma receita”, sugere.

Ele acrescenta que cozinhar com frequência é realmente uma ótima maneira de melhorar a memória de trabalho.

De vez em quando, entre no carro sem ligar o GPS e tente navegar pelas ruas de memória. Um pequeno estudo de 2020 sugeriu que as pessoas que usaram o GPS com mais frequência ao longo do tempo mostraram um declínio cognitivo mais acentuado na memória espacial três anos depois.

3) Jogue jogos

Jogos como bridge e xadrez são ótimos para a memória, mas um jogo mais simples também, aconselha Restak. Por exemplo, o “jogo de memória de trabalho favorito” do neurologista é composto por 20 perguntas – em que um grupo (ou uma única pessoa) pensa em uma pessoa, lugar ou objeto, e a outra pessoa, o questionador, faz 20 perguntas com um sim ou-sem resposta. Porque o questionador deve manter todas as respostas anteriores na memória, para adivinhar a resposta correta.

Outro dos exercícios de memória testados e comprovados pelo neurologista requer apenas uma caneta e papel ou um gravador de áudio. Primeiro, lembre-se de todos os presidentes dos Estados Unidos, começando com o presidente Joe Biden e voltando, digamos, a Franklin D. Roosevelt (FDR), escrevendo-os ou gravando-os. Então, faça o mesmo, de FDR a Biden. Em seguida, cite apenas os presidentes democratas e apenas os republicanos. Por último, nomeie-os em ordem alfabética.

Se preferir, experimente com jogadores do seu time favorito ou com seus autores favoritos. O objetivo é envolver sua memória de trabalho, “mantendo informações e movendo-as em sua mente”, escreveu Restak.

4) Leia mais romances

Um indicador precoce de problemas de memória é desistir da ficção.

“As pessoas, quando começam a ter dificuldades de memória, tendem a mudar para a leitura de não-ficção”, afirma.

Ao longo de suas décadas de tratamento de pacientes, o pesquisador notou que a ficção requer um envolvimento ativo com o texto, começando do início e indo até o fim.

“Você precisa se lembrar do que o personagem fez na página 3 quando chegar na página 11”, disse ele.

