Economia Produção industrial brasileira recua 0,6% em novembro, a segundo queda consecutiva

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

De janeiro a novembro de 2024, a produção industrial acumulou alta de 3,2%

A produção industrial brasileira recuou 0,6% na passagem de outubro para novembro de 2024, o segundo mês consecutivo de queda. Em relação a novembro de 2023, a indústria cresceu 1,7%, o sexto mês seguido de expansão.

De janeiro a novembro de 2024, a produção industrial acumulou alta de 3,2% e, em 12 meses, avanço de 3%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com esses resultados, a produção industrial encontra-se 1,8% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas 15,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Na comparação entre novembro e outubro, na série com ajuste sazonal, as atividades de maior influência negativa foram veículos automotores, reboques e carrocerias (-11,5%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,5%).

