Por Flavio Pereira | 16 de abril de 2025

Reunião com representantes do Ministério da Fazenda, lideranças politicas e dirigentes do setor rural aconteceu ontem no Senado. (Foto: Divulgação)

O governo federal sinalizou ontem que a suspensão das cobranças para os produtores rurais gaúchos afetados por estiagens e pela enchente, será limitada e condicionada à elaboração de um diagnóstico detalhado sobre as perdas. O tema foi tratado ontem em reunião com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello realizada no Senado Federal com lideranças politicas e dirigentes do setor rural. Durante a reunião, o senador Heinze solicitou a suspensão imediata dos pagamentos por pelo menos seis meses. “Já temos relatos de suicídios. A União precisa agir. Neste momento, a prioridade é prorrogar as dívidas até que possamos construir uma solução definitiva. São cinco anos de prejuízos bilionários”, ressaltou. A expectativa é de uma nova reunião antes do encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que segue confirmado para a próxima quarta-feira, dia 23.

Governo Federal vai atuar em duas frentes

O representante do Ministério da Fazenda Guilherme Mello informou que o governo atuará em duas frentes: uma voltada à análise da prorrogação de dívidas de longo prazo e outra com foco em investimentos preventivos para o enfrentamento de eventos climáticos extremos. “Reconhecemos que as mudanças climáticas têm afetado o Brasil. As secas são recorrentes. É um desafio nacional, e precisamos criar instrumentos eficazes para mitigar os impactos”, afirmou Mello.

Nei Mânica adverte que RS pode entrar em colapso econômico

O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, alertou que, sem ações concretas, o Rio Grande do Sul pode entrar em colapso econômico. Na mesma linha, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, afirmou que o atual modelo de crédito rural está esgotado e defendeu a criação de um novo sistema que assegure capacidade de investimento aos produtores. A Fetag-RS reconheceu o esforço inicial do governo, mas reforçou que os recursos disponibilizados até agora foram insuficientes. “É uma bola de neve. Soluções paliativas não resolvem. Precisamos de uma ação estruturante e definitiva”, disse o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva. O presidente da Aprosoja-RS, Ireneu Orth, também cobrou urgência nas medidas. Segundo ele, o país tem o dever de socorrer os produtores gaúchos – que são os pioneiros da agricultura nacional. Já o produtor Lucas Scheffer alertou que, caso o governo não anuncie ajuda emergencial, o setor deve iniciar uma paralisação a partir do dia 15 de maio.

Comissão vai debater legislação sobre herbicidas hormonais

O deputado estadual Elton Weber (PSB) informa à coluna que já foram iniciados os trabalhos da Subcomissão para discutir, alterar ou criar legislações que tratam sobre a aplicação de herbicidas hormonais nas cadeias produtivas gaúchas. Elton Weber (PSB), que propôs a comissão, foi escolhido presidente, o deputado Adão Preto Filho (PT) vice-presidente e o deputado Adolfo Brito (PP) relator. Entre os dias 5 de maio e 7 de julho estão previstas onze reuniões nas regiões Fronteira, Central, Centro Serra, Médio Alto Uruguai e Serra além de Porto Alegre, sempre às segundas-feiras. A Subcomissão tem duração de 120 dias a contar de sua aprovação na Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa em 10 de abril. O prazo não pode ser prorrogado. O relator Adolfo Brito prevê a apresentação do relatório entre os dias 7 e 14 de agosto.

A saída de Osmar Terra do MDB

Cumprindo um entendimento firmado com o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, o deputado gaúcho Osmar Terra será liberado para deixar o partido, após 40 anos de filiação, sem o risco de expulsão. A decisão será confirmada hoje, em reunião extraordinária da executiva nacional do MDB. Terra deverá ingressar no PL e já anunciou que concorrerá à reeleição.

Eduardo Leite vê ambiente favorável para investimentos no nosso Estado

Ao registrar, ontem em Passo Fundo, o início das obras da maior usina de etanol do Rio Grande do Sul (investimento de R$ 1,1 bilhão) da nova planta da Be8 que vai produzir etanol a partir do trigo e outros cereais, gerando empregos, renda e oportunidades, o governador Eduardo Leite destacou o contexto que estimula esses investimentos: “Esse investimento só é possível porque há um ambiente favorável no nosso Estado. Criamos o programa Pró-Etanol para incentivar o uso de culturas de inverno na produção de biocombustíveis, com políticas de crédito presumido de ICMS. A transição energética, aliás, é uma das prioridades do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que alia crescimento com responsabilidade ambiental e social. Nosso governo trabalha com visão de futuro. E o futuro que queremos é mais verde, mais justo e mais próspero para todos os gaúchos. Vamos em frente!”.

Vereadores do PL lançaram o projeto “A direita de Porto Alegre te chama. Filie-se”

Com o slogan “A direita de Porto Alegre te chama. Filie-se”, os quatro vereadores do PL na Câmara de Porto Alegre promoveram na segunda-feira (14) o lançamento de um projeto político para valorizar novas filiações. O evento, organizado pelos vereadores Comandante Nádia, Fernanda Barth, Coronel Ustra e Jessé Sangali levou novos filiados a conhecerem o projeto do partido, apresentado pelo presidente do PL de Porto Alegre, deputado Luciano Zucco, convidado a falar no encontro. O ato, segundo os organizadores, foi voltado aos vereadores e candidatos na última eleição e apoiadores, o que excluiu o convite a deputados. O projeto “A direita te chama. Filie-se” agora será levado ao presidente estadual Giovani Cherini, para que alcance todos os municípios gaúchos.

