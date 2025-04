Cláudio Humberto Investigação de espionagem é “nitroglicerina pura”

Por Cláudio Humberto | 16 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pode virar “nitroglicerina pura” a investigação da Polícia Federal de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) contra o governo do Paraguai. A Abin é subordinada à Presidência da República e seu diretor-geral, Luiz Fernando Corrêa, é homem de confiança de Lula (PT), ex-diretor da PF em seu segundo governo. Ele irá depor amanhã sobre destruição de provas. Se avançar, a investigação pode chegar em quem ordenou tudo, daí o “alto poder explosivo”. O Planalto se apressou em espalhar que a investigação, quinze dias depois, estaria em “fase final”.

Sem vestígios

A suspeita é que, para apagar vestígios, o diretor-geral da Abin teria determinado a formatação do disco rígido de computadores da Abin.

Ele teve papel?

Correia será inquirido sobre seu eventual papel nessa arapongagem que abala as relações com o pais vizinho, onde o caso também é investigado.

Golpe baixo

O objetivo da espionagem era descobrir o que o Paraguai defenderia em negociação com o Brasil sobre Itaipu. Muito pouco para o risco elevado.

Denúncia

A investigação iniciou após a PF receber denúncia de servidor da Abin sobre a espionagem ilegal, que provocou indignação no Paraguai.

Justiça libera paralisação após calote dos Correios

Enquanto figurões do governo Lula curtem show do Gilberto Gil em turnê com R$4 milhões dos Correios falidos, transportadoras penam para receber pelos serviços. Empresários acionaram a Justiça cobrando a dívida. Somente uma das ações, curiosamente em “segredo de Justiça”, cobra uma dívida de R$395,9 mil. A 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF acatou os pedidos da empresa e deu 15 dias para a estatal quitar o calote, sob pena de paralisação autorizada dos serviços.

Calote continuado

O processo lista as inúmeras tentativas de cobrança extrajudicial. Tudo em vão. Os atrasos são, em média, de 60 dias até quitação das notas.

Metástase

Outra transportadora, no Acre, oficiou os Correios. Diz que a fatura de R$200 mil está também atrasada. Promete parar hoje (16).

Ingresso caro

O show de sábado teve Fernando Haddad e gente do grupo petista “Prerrogativas”, que indicou Fabiano Silva para presidir os Correios.

Caso é grave

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro lembrou que a falsificação da entrada de Filipe Martins nos EUA, que rendeu a prisão do ex-assessor de Jair Bolsonaro, é crime que dá 25 anos de cadeia, pela lei americana.

Se ficar, o bicho pega…

Silvinei Vasques não irá acompanhar seu próprio julgamento. A defesa avaliou que o uso da imagem do ex-PRF na mídia poderia abrir margem para colocar os ministros contra ele. Como se já não estivessem.

Profissa da embromação

Foi puro constrangimento discurso de Lula em Serra das Araras (RJ) ontem (15). Cobrado por um policial ferroviário para regulamentar a profissão, prometida em 2009, Lula enrolou, enrolou… e se esquivou.

Greve gourmet

Glauber Braga (Psol-RJ) tenta colar nas redes sociais que se alimenta de “solidariedade”. O deputado barraqueiro, em “greve de fome”, é assistido por médicos e não fala que faz ingestão de líquidos, como isotônicos.

Cota questionada

Chegou ao TCU o imbróglio que virou a cota trans na Unicamp. O pedido é do deputado Evair de Melo (PP-ES), que cobra apuração do impacto orçamentário da invenção. Há suspeita quanto a legalidade da medida.

É só chamar

O deputado Nicoletti (União-RR) cobrou de Lula a convocação dos 700 aprovados em concurso da PRF, que passa por quadro de defasagem. A turma foi aprovada em 2021 em edital que expira em dezembro.

Governar é viajar

O ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) é quem mais torra dinheiro público com viagens nacionais, em janeiro e fevereiro deste ano: R$57 mil, sendo R$10 mil só em diárias.

Sem noção, sem trabalho

Pesquisa do serviço de streaming Tubi revela que a “geração Z” ama o trabalho remoto porque, para 84%, não perdem séries e filmes favoritos. E 53% confessam ter adiado tarefas para terminar um episódio.

Pensando bem…

…a espionagem brasileira ao Paraguai parece mais flagrante que olho no buraco da fechadura.

PODER SEM PUDOR

Elegância presidencial

Vaidoso, Juscelino Kubitschek jamais negligenciava a elegância. Certa vez, num voo do Rio para o canteiro de obras de Brasília, foi despertado pelo aflito ajudante de ordens em meio a forte turbulência: “Senhor Presidente, estamos em pane e o problema é grave!” JK trocou de roupa com calma, vestindo seu terno. Ajeitava o nó da gravata quando viu a cara de incredulidade do jovem capitão. O presidente sorriu: “O avião pode cair. Não fica bem o corpo do presidente ser encontrado de pijamas.”

(@diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/investigacao-de-espionagem-e-nitroglicerina-pura/

Investigação de espionagem é “nitroglicerina pura”

2025-04-16