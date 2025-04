Colunistas No ar… no chão…

Por Leandro Mazzini | 16 de abril de 2025

A crise sobre a suposta espionagem da ABIN em diretores hermanos da usina binacional de Itaipu ganha contornos também comerciais, além do político e diplomático. Emissários do Governo do Paraguai indicaram para brasileiros que podem suspender a compra de caças Super Tucano comprados da Embraer – mesmo que financiados pelo BNDES do Brasil. Além das tratativas interrompidas para novo tratado de Itaipu, o Congresso do país vizinho criou uma comissão de parlamentares para investigar o caso. Eles querem saber o que a ABIN descobriu na suposta arapongagem, e quais os meios utilizados. Deputados e senadores sobem o tom, enquanto o Palácio do Itamaraty trata de minimizar a crise que pode se estender por diversas outras áreas.

Vão na fé!

Em meio à crise diplomática entre Brasil e Paraguai, deputados brasileiros são convidados para participar, em Assunção, de 14 a 17 de maio, da Cúpula das Nações pela Paz e a Reconciliação, organizado pela ONG Parlamento e Fé. Tem gente em Brasília que já está recuando do aceite, com medo de ir e… não voltar.

A aldeia

O antigo Museu do Índio, hoje intitulado Aldeia Maracanã, ao lado do mítico estádio no Rio, é o epicentro de interminável disputa na Justiça. De um lado, o Estado tenta a reintegração de posse do terreno – mais de 12 mil metros quadrados. Do outro, as 14 famílias que habitam o local e lutam para se manterem ali. Eles dão aulas de tupi-guarani para jovens e sobrevivem de artesanato.

Giroflex no posto

A Coluna já soltou que o PCC paulista entrou no ramo de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro, para lavagem de dinheiro. Surgem as primeiras operações da Polícia Civil. Na segunda (14), policiais fecharam postos em Cascadura (Zona Norte da capital) e São Gonçalo, por suspeitas de ligação com a facção.

Prato morno

O embaixador do Irã, Abdollah Nekounam Ghadirli, organiza jantar para hoje com desafio imenso de reunir parte da bancada ruralista do Congresso Nacional, para apresentar o seu ministro da Agricultura, Gholamreza Nouri. O Irã exporta parte do fertilizante utilizado pelo agro brasileiro. É um argumento para a presença. Mas uma turma que desfila também na Embaixada dos Estados Unidos não quer problema.

Presos na Guiana

O deputado Albuquerque (Rep-RR) será o relator de dois acordos do Brasil com a Guiana, país que cresce muito com a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Os acordos são de cooperação jurídica em matéria civil e penal, assinados em 2022, em especial sobre os brasileiros presos na Guiana. Há muitos garimpeiros ilegais detidos lá.

