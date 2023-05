Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende seis comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Bota-Fora tem o objetivo de auxiliar a população no descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU Foto: Cristine Rochol/PMPA O Bota-Fora tem o objetivo de auxiliar a população no descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), atende seis comunidades nesta semana em Porto Alegre. Os trabalhos iniciam nesta terça-feira (16) e prosseguem até sexta-feira (19), a partir das 8h.

A iniciativa tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares, como eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, entre outros objetos volumosos. Isso evita que os materiais descartados irregularmente obstruam arroios e bocas de lobo, causando alagamentos. O projeto atende comunidades em situação de vulnerabilidade social.

A recomendação aos moradores dos locais atendidos é de que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior ou até as 7h30min do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação por comunidades:

Terça-feira (16): Chácara do Banco (Restinga).

Quarta-feira (17): Pedreira 1 e 2 (Morro Santana), Residencial Irmãos Maristas (Mario Quintana), Timbaúva 1, 2 e 3 (Mario Quintana) e Recanto do Sabiá (Mario Quintana).

Sexta-feira (19): Alfazema (Morro Santana).

https://www.osul.com.br/projeto-bota-fora-atende-seis-comunidades-nesta-semana-em-porto-alegre-4/

2023-05-14