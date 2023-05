Polícia Quase duas toneladas de maconha são apreendidas em estética automotiva em Viamão

15 de maio de 2023

A operação ocorreu na noite de domingo, no bairro Lomba do Pinheiro Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu 1,8 tonelada de maconha em uma estética automotiva em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Dois homens foram presos. A operação ocorreu na noite de domingo (14), no bairro Lomba do Pinheiro.

Segundo informações divulgadas na manhã desta segunda-feira (15) pela polícia, o estabelecimento era utilizado para armazenamento e venda de entorpecentes, além de ser frequentado por foragidos do sistema prisional. O nome do local não foi divulgado.

Tráfico internacional

Na madrugada de sexta-feira (12), a Polícia Federal prendeu em flagrante um uruguaio que tentava ingressar no Brasil transportando 1,2 quilo de maconha do tipo “camarão”.

O homem, que possui residência em Minas Gerais e estava acompanhado do seu pai, passava pela fiscalização migratória na delegacia da Polícia Federal em Jaguarão, quando os pacotes da droga foram encontrados em compartimentos ocultos localizados no porta-malas do seu carro, durante inspeção no veículo.

Além da maconha e do veículo, foram apreendidos frascos de óleo de extrato de cannabis, 3.390 dólares e um celular.

