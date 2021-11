Acontece Projetos inovadores são premiados pelo Senai

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Alunos desenvolveram ideias para solucionar desafios de indústrias. (Foto: Divulgação/ Senai)

O Inova Senai anunciou nessa última quinta-feira (11), os projetos inovadores que foram premiados. Em primeiro lugar do ranking, classificou-se o Alimentador automático de displays de pastilhas, dos alunos Rafael Tonezer da Silva, Gustavo Scheeren, Gabriel Rodrigues da Silva e Dagner Irassoichio, do Senai Lajeado. Trata-se de um dispositivo de montagem de painéis que promove melhores condições ergonômicas aos funcionários, com maior agilidade ao processo de montagem. A bancada regulável é adaptada às necessidades da demanda de trabalho, e de fácil operação sem necessidade de treinamento prévio. A orientação foi dos instrutores Régis Heitor Antes e Antônio Marcos da Silva.

O Inova Senai tem como objetivo solucionar desafios que são apresentados no dia a dia das indústrias. “Estamos aqui reconhecendo este momento que premia a metodologia do Senai, quando os estudantes mobilizam seu conhecimento para solucionar problemas do cotidiano das indústrias”, explicou o diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein. Este ano, 12 projetos de alunos foram selecionados. Os estudantes tiveram uma mentoria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) para o desenvolvimento e apresentação dos trabalhos. A cerimônia de premiação foi realizada presencialmente na sede da FIERGS, com condução do jornalista Luciano Potter. Os vencedores participam da etapa nacional do Inova Senai.

O segundo colocado foi a Injetora de plástico dos alunos Felipe Freitas da Silva, Karlos Eduardo Martins da Silva, Pamela Lopes, Paulo Lucas Ferrão Cezar e Rafaela de Oliveira da Silva do Senai Triunfo e do Senai Montenegro. O projeto, orientado pelos instrutores Juliano Vargas e Sergei Steffen, é uma atualização da injetora de plástico, pois conta com um filtro automático, que busca aumento da produção e da qualidade e limpeza eficiente.

Na terceira colocação ficou Automatização do processo de corte de barras de chocolate recheado, dos alunos do Senai Lajeado Arthur Henrique Theisen, Jonatas Pereira dos Santos, Marcelo Santiago Fernandes, Pedro Henrique Giongo Rangel e Thiesco Kaléo Luft, orientados pelos instrutores Gustavo Pochmann e Carlos Eduardo Pagini Guerreiro. O projeto procura solucionar um processo manual de corte das barrinhas de chocolate.

E o voto popular foi para o Bio Trash dos alunos Raphaela de Oliveira Rodrigues, Nathaly Fernanda de Melo Godinho, Nicholas Marcos Ramos, João Vitor Morais Rodrigues e Teyllor Torres Machado, do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas. O projeto, com orientação dos instrutores Marcelo da Silva Pereira e César Júnior Dias da Silva, busca desenvolver um sistema que consegue localizar falhas no abastecimento de energia elétrica de forma rápida.

