Cláudio Humberto Proposta de autonomia do BC deve parar no STF

Por Cláudio Humberto | 16 de julho de 2024

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), trabalha dia e noite para tentar retardar a tramitação da proposta que dá autonomia financeira ao Banco Central, prevista para ser votada amanhã (17) na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre (União-AP). A aprovação na CCJ é dada como certa. Dentro da Advocacia-Geral da União, forma-se o entendimento que o projeto é passível de judicialização por não ter sido proposto pelo Executivo.

Oposição gosta

A autonomia financeira do BC é bandeira da oposição e Alcolumbre, em campanha para voltar a ser presidente do Senado, vai patrocinar a ideia.

Aliado lulista

No Plenário, o governo conta com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para segurar a votação, que não deve sair até o fim do ano.

Impacto no orçamento

O maior problema da proposta para o governo é transformar do BC em “empresa pública”, o que teria impacto nas contas públicas.

Sindicato contra

Antes mesmo de ser votada, sindicatos de servidores do BC, ligados ao governo, já pressionam os senadores contra a medida.

Voos de ministros em jatinhos batem recorde em junho

O total de voos realizados por autoridades do governo Lula (PT) e pelos presidentes dos Poderes em jatinhos da Força Aérea Brasileira bateu recorde para um único mês. Segundo os dados da FAB, foram 271 viagens apenas mês passado. Em maio, por exemplo, foram 85 voos. Este ano, até agora, o total já superou 930 viagens. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, foi quem mais viajou em 2024, até o momento: requisitou jatinhos da FAB 71 vezes.

Pódio

O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem 65 viagens nas asas da FAB, enquanto Fernando Haddad (Fazenda) fez 58 voos nos jatinhos.

Para pouquíssimos

Jatinhos da FAB são um dos principais luxos reservados apenas às mais altas autoridades da República e seus convidados.

Tem muito mais

Esse total não leva em conta as viagens de Lula no seu Airbus e outros jatos da FAB, assim como os voos do vice Geraldo Alckmin.

Efeito inverso

Parlamentares lulistas tentam diminuir o apoio à proposta que proíbe a posse e transporte de qualquer quantidade de drogas com o argumento de que a matéria será contestada no STF. Não dissuadiram a oposição.

Ultraje tímido

Virou “consulta ao embaixador” do Brasil na Argentina a reação oficial do governo petista aos adjetivos usados pelo presidente do país vizinho, Javier Milei, sobre Lula (“corrupto”, “dinossauro idiota” etc.).

“Rotina”

Nada teve de demonstração de insatisfação de Lula a ida de Julio Bitelli, embaixador do Brasil na Argentina, à Brasília após passagem de Javier Milei pelo país. A suposta pauta, diz o Itamaraty, foi a relação bilateral.

Cabo eleitoral

Levantamento do Paraná Pesquisas (RO00851-2024) aponta Lula como péssimo cabo eleitoral para candidatos a prefeito de Porto Velho (RO): 61,5% dos eleitores dizem que jamais votariam no indicado do petista.

Vandalismo puro

Perguntado se a quebradeira de 8 de janeiro de 2023 foi golpe de estado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), não titubeou, “foi um atentado contra o patrimônio público, o que eu repudio”.

Lealdade política

O senador americano J.D. Vance, escolhido por Donald Trump como vice ontem, foi apontado por especialistas americanos como escolha por candidato mais leal do que eleitoreiro. E Vance já foi crítico de Trump.

Mito moda

Depois do perfume, sucesso de vendas, Jair Bolsonaro também inspirou uma linha de óculos, a “Mito Eyewear”. Os modelos masculinos e femininos são vendidos entre R$219 e R$229.

Baixaria mineira

Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu que os EUA cancelem o visto de André Janones (Avante-MG), aquele deputado lulista flagrado em áudio exigindo rachadinha, por ter zombado do atentado contra Donald Trump. Janones chamou para briga: “vem cá tomar”. Tudo nas redes, claro.

Pensando bem…

…antes país em desenvolvimento, agora em apoucamento.

PODER SEM PUDOR

Ministro das Relações Públicas

Bem-humorado e paciente, o então ministro das Relações Institucionais José Múcio visitava dois ministérios diariamente, garimpando meios de atender aos pedidos dos parlamentares da base aliada, a fim de dar sossego a Lula, garantindo a aprovação de projetos de interesse do governo. Ao ser recebido por Marina Silva, então chefe do Meio Ambiente, e pilotava um setor sempre resistente a mudanças, ele foi logo fazendo graça: “Ministra, eu sou ministro do Bom Ambiente…”. Conseguiu o que queria.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

