Por Flavio Pereira | 15 de julho de 2024

Violência política recebe repúdio de líderes da direita, centro e esquerda. (Foto: Montagem vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com as eleições dos EUA marcadas para 5 de novembro, o candidato favorito, Donald Trump (Republicano), sofreu um atentado a tiros no sábado na cidade de Butler, Estado da Pensilvânia. A comparação com o atentado sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro em setembro de 2018, quando sofreu um ataque praticado por um ex-filiado a um partido de esquerda, faltando um mês para a eleição, é inevitável. Nos dois casos, a violência, algo que não pode ser tolerado, atingiu políticos conservadores, e de direita.

Jair Bolsonaro a Donald Trump: “Nos veremos na posse”

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou neste domingo (14) o fato e não deixou de avaliar, referindo-se à violência contra o ex-presidente Donald Trump, que “somente pessoas conservadores sofrem atentados, já reparou? os atentados são contra as pessoas de bem, e conservadores. Principalmente as pessoas conservadores sofrem atentados. Ele [Trump] foi salvo como eu fui. Os médicos dizem que foi um milagre. Eu sofri uma cirurgia em 2018, tendo em vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso no meu entender veio de Deus, de cima”. Bolsonaro também destacou na sua rede social do X (antigo Twitter) mensagem a Donald Trump: “Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse.”

Presidente Lula repudia violência política

O presidente Lula se manifestou imediatamente sobre o atentado, repudiando o ato de violência: “O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável.”

Governo brasileiro em nota oficial repudiou atentado

O Governo Brasileiro através do Itamaraty, emitiu sua posição oficial repudiando o atentado: “O governo brasileiro condena o atentado ocorrido hoje, 13 de julho, contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ao manifestar veemente repúdio ao atentado e desejo de pronta recuperação do ex-presidente, o Brasil reafirma ser inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas e acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos.”

Governador Eduardo Leite: “Defesa da democracia e combate ao ódio político”

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também condenou o atentado e defendeu o combate ao ódio politico. “Lamento profundamente o atentado sofrido pelo ex-presidente Donald Trump em comício na Pensilvânia (EUA). A defesa da democracia e o combate ao ódio político, tão presentes nos extremos, são essenciais para a paz e a estabilidade das nações. Torço por sua pronta recuperação.”

Thomas Jefferson, há 225 anos: “Esta é uma disputa em que o que está em jogo são nossos princípios”

Permanecem atuais, as palavras de Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos (1801-1809) e o principal autor da declaração de independência dos Estados Unidos, há 225 anos: “Um pouco de paciência, e veremos o reinado das bruxas passar, seus feitiços se dissolverem e o povo, recuperando sua verdadeira visão, restaurar seu governo aos seus verdadeiros princípios. É fato que até lá, sofreremos profundamente na alma e suportando os horrores de uma guerra e de longas opressões… E se suportarmos sua força apenas o suficiente para nos unir, será a situação mais feliz em que poderemos existir. Se o jogo às vezes correr contra nós, devemos ter paciência até que a sorte mude, para então termos a oportunidade de reconquistar os princípios que perdemos, pois esta é uma disputa em que o que está em jogo são nossos princípios. Deus abençoe a América.”

