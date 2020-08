O prazo de inscrições para 1 mil vagas em cursos de informática gratuitos à distância foi prorrogado até o dia 7 de setembro. Desenvolvidos em plataforma acessível, os cursos buscam a qualificação profissional de pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social. Os interessados podem se inscrever aqui.

As aulas começam em 21 de setembro. Os programas possuem tutorial para pessoas com deficiência e acesso integral dos conteúdos para pessoas com e sem deficiência.