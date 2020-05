Porto Alegre Prorrogado prazo inicial para instalação de relógios de rua

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A primeira etapa de instalação começou em março. Foto: LucianoLanes/PMPA) A primeira etapa de instalação começou em março. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: LucianoLanes/PMPA)

O prazo para instalação dos primeiros relógios de rua em Porto Alegre foi prorrogado de julho para setembro devido à pandemia do novo coronavírus. A prorrogação atende a uma solicitação da empresa Brasil Outdoor, que tem como líder a norte-americana Clear Channel Brasil, responsável pela concessão. Em setembro, são estimados 15 relógios instalados, conforme a previsão inicial de cinco relógios por mês a partir de julho e normalizando o cronograma de instalação previsto para ser executado em 24 meses.

A primeira etapa de instalação começou em março com a execução das bases em concreto para receber os 168 relógios e com o recolhimento dos relógios antigos. “A contratada informa, ponto por ponto, o planejamento de execução e avalia em conjunto com a prefeitura possíveis adequações, como por exemplo, a presença de árvores que prejudiquem a visibilidade. As fundações são a etapa mais delicada e demorada e estarão prontas quando chegarem os dispositivos”, destaca o Smim (secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), Marcelo Gazen. Para junho, a empresa prevê o início da execução da tubulação seca, que receberá o cabeamento de energia elétrica.

“Por conta da pandemia, alguns dos nossos fornecedores internacionais e nacionais foram impactados e tiveram que suspender as atividades momentaneamente. Com isso, não conseguiremos receber os equipamentos nem realizar os serviços de adaptação e instalação no prazo estipulado. Os relógios recebem componentes de fornecedores no Brasil, França e China, três dos países mais impactados pela Covid-19”, informa o diretor de Desenvolvimento e Inovação da Clear Channel, Thiago Gadelha Alves.

Os novos equipamentos são os mais tecnológicos do país. Eles fazem parte do primeiro acordo de PPP (parceria público-privada) de mobiliário urbano concluído pela gestão e integram um projeto amplo para transformar Porto Alegre em uma cidade mais segura e conectada, com serviços agregados e mais eficientes. Além do horário, vão oferecer câmeras de segurança pública, conectividade por wi-fi gratuito, informação sobre incidência de radiação solar e painel de mensagens à população. “A concessão dos relógios, assim como a de placas de rua, entrega um serviço de qualidade e com mais agilidade para o cidadão. Além disso, possibilita o ingresso de receitas nos cofres públicos destinadas à realização de novos investimentos que contribuem para mais melhorias para a cidade”, pontua o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.

Investimentos

No caso dos relógios, a concessionária venceu a licitação ao apresentar valor de outorga de R$ 81,7 milhões, 11 vezes maior que o lance mínimo, de R$ 7 milhões. Para a instalação dos aparelhos, o investimento estimado é superior a R$ 11 milhões.

Empresa

A Brasil Outdoor, que tem como líder a norte-americana Clear Channel Brasil, será gestora dos serviços pelos próximos 20 anos e poderá fazer exploração publicitária dos aparelhos. Para operação deles, serão criados 22 empregos diretos, além de empregos indiretos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre