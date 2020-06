Grêmio Próximo da lista: Grêmio prepara lapidação de lateral-direito Vanderson

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Foto: (Divulgação/Twitter/Arquivo Pessoal)

Atleta de 18 anos, Vanderson é nome da vez analisado pelo Grêmio para alçar ao profissional no restante da temporada 2020. Lateral-direito da equipe de Transição, também com atuações no meio-campo, o jogador está sendo observado pela comissão técnica para ser lapidado na equipe principal para ser mais uma opção ao técnico Renato Portaluppi.

Com boas atuações, o jogador foi o titular da posição na maioria das partidas da Copa São Paulo de Futebol Jr, onde também anotou um belo gol (veja abaixo).

Com contrato até o final de 2021, o jogador também deve ter o contrato ampliado por mais uma temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

