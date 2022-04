Flávio Pereira PSDB considera “antidemocrática” postura de Eduardo Leite

Por Flavio Pereira | 6 de abril de 2022

PSDB decide cortar recursos para campanha de "mobilização" de Eduardo Leite. (Foto: Twitter/João Doria)

A inusitada pretensão do ex-governador gaúcho de viajar pelo Brasil às custas do PSDB, numa campanha para desestabilizar a candidatura oficial do partido, foi brecada ontem pelo tesoureiro da executiva nacional. Coube a César Gontijo, definir o plano do governador Eduardo Leite como ‘delírio político’, lembrando que o Diretório do PSDB nacional já decidiu que apenas João Dória, candidato oficial, vai receber recursos do caixa da legenda. O tesoureiro do PSDB revelou em entrevista ao “Estadão” que “ele – Eduardo Leite – já recebeu R$ 1,5 milhão nas prévias, mas perdeu”, embora o ex-governador gaúcho entenda que ainda é possível reverter o resultado da prévia interna, na convenção nacional do PSDB.

A justificativa de Eduardo Leite é de que “o partido me convocou para participar de um processo de mobilização nacional. Estou atendendo essa convocação”. Seus planos incluem receber recursos do partido para montar um comitê em São Paulo e outra estrutura em Brasília para fustigar a candidatura, até agora oficial, de João Dória, que após derrotar Eduardo Leite, renunciou ao governo de São Paulo. A conduta do ex-governador gaúcho foi reprovada pelo tesoureiro nacional, que considera “equivocada e antidemocrática, pois ele demonstra total desrespeito de Eduardo Leite à vontade do filiado na sua própria base.

Unificando a terceira via

A estratégia do ex-governador Eduardo Leite, segundo se especula, seria integrar a terceira via com apoio do MDB, União Brasil, Cidadania, PSDB, Podemos e Novo. Este grupo anunciaria um candidato único, escolhendo o mais viável entre Simone Tebet, Ciro Gomes e Eduardo Leite. Só faltou até agora combinar com o PSDB.

Jair Bolsonaro confirma roteiro no Estado

Será sexta-feira, dia 8. Jair Bolsonaro inaugura oficialmente as novas obras que o Dnit acaba de concluir no entorno de Pelotas que se encontravam paralisadas há 10 anos. Depois, vai a Bagé, onde visitará as obras federais da Barragem da Arvorezinha. Também vai entregar o Pavilhão de Radioterapia da Santa Casa. O roteiro do presidente Jair Bolsonaro também inclui Passo Fundo, onde inaugurará a remodelação do aeroporto Lauro Kurtz.

A acolhida a refugiados da ditadura da Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro trouxe ontem mais um dado sobre a Operação Acolhida. Nos últimos cinco anos, o Brasil registrou a entrada de mais de 700 mil venezuelanos que fogem da ditadura de Maduro, segundo levantamento do informativo mensal do Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes. Formado por diversos órgãos, o grupo monitora e consolida ações relacionadas à Operação Acolhida, política pública do Governo Federal para garantir a recepção humanitária daqueles que precisam sair do país vizinho.

Bolsonaro lembra que “fugindo da ditadura socialista da Venezuela e aliada do PT, mais de 112 mil dos venezuelanos acolhidos já possuem residência temporária e 51 mil deles são refugiados reconhecidos.”

