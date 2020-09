Acontece Psicologia Antirracista é tema de live nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A live sobre o tema “Uma Psicologia Antirracista. É possível?”, será realizada nesta quinta-feira (3), às 19h30, no Instagram da Biblioteca Interativa , Sistema de Bibliotecas Kroton. A transmissão ao vivo e gratuita será conduzida pela psicóloga, conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul (CRPRS), presidenta das Comissões de Relações Étnico-Raciais e Comunicação, Roberta da Silva Gomes, e mediada pela coordenadora do curso da Anhanguera, Cristiane dos Santos Schleiniger.

De acordo com a coordenadora, será uma oportunidade para abordar qual o conceito e a necessidade da psicologia antirracista, além de explorar qual o lugar da psicologia frente ao racismo. “Em um país historicamente preconceituoso, é necessário falar sobre as desigualdades raciais. As discussões sobre o assunto visam fortalecer a defesa da igualdade e o respeito às diferenças”, afirma Cristiane.

Serviço:

Live Gratuita – “Uma Psicologia Antirracista. É possível?”

Quando: quinta-feira, 3 de setembro, às 19h30

Onde: Instagram da Biblioteca Interativa

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece