Expointer Público da Expointer terá descontos exclusivos da Panvel

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O público poderá conhecer produtos de marca própria, medicamentos e espaço fraldário. Foto: Divulgação O público poderá conhecer produtos de marca própria, medicamentos e espaço fraldário. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Panvel está presente em mais uma edição da Expointer. A rede preparou descontos exclusivos e uma série de facilidades para quem estiver no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante os nove dias de feira, entre 24 de agosto e 1º de setembro.

Na loja localizada em frente ao Pavilhão do Gado Leiteiro, na Avenida Principal, o público poderá conhecer produtos de marca própria, medicamentos e espaço fraldário. Serão oferecidos cupons especiais de 15% em produtos Panvel. O funcionamento do espaço será das 7h às 22h.

Entre os itens de conveniência, a loja dispõe de protetor solar, snacks, produtos de primeiros socorros, produtos de higiene, beleza, fraldas e muitas outras opções. Desta forma, a Panvel busca contribuir com o bem-estar e a segurança de quem trabalha ou visita a feira em Esteio. E para facilitar ainda mais a rotina do público, é possível comprar pelo App Panvel ou pelo WhatsApp da unidade 51 997184971 e retirar seu produto no local através do serviço Clique e Retire.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/publico-da-expointer-tera-descontos-exclusivos-da-panvel/

Público da Expointer terá descontos exclusivos da Panvel

2024-08-24