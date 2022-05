Polícia Quadrilha que aplicou o golpe dos nudes em prefeito gaúcho é alvo de operação da Polícia Civil

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Gravataí, Charqueadas e Florianópolis Foto: Polícia Civil/Divulgação Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Gravataí, Charqueadas e Florianópolis. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil gaúcha deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Branché, que mira uma quadrilha responsável pela aplicação do golpe dos nudes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Gravataí, Charqueadas e Florianópolis (SC). Pelo menos dez pessoas integram o bando, que fez dezenas de vítimas. As ordens de prisão solicitadas pela polícia à Justiça foram indeferidas.

Conforme as investigações, as vítimas preferidas da quadrilha eram homens detentores de cargos públicos, como um prefeito gaúcho que estava sendo extorquido pelos criminosos após a troca de fotos íntimas com uma suposta adolescente. O nome do político não foi divulgado.

“Como parte dos golpes era praticada de dentro de um presídio gaúcho, uma vez que um dos líderes do grupo estaria preso, buscas também foram realizadas em celas”, informou a Polícia Civil.

Como o grupo agia

Os criminosos contatavam as vítimas pelas redes sociais, onde jovens bonitas seduziam os homens e os convenciam a trocar fotos íntimas. Mais tarde, as vítimas eram procuradas por falsos policiais civis, que exigiam dinheiro para não prendê-las ou iniciar um inquérito policial contra elas. O argumento dos golpistas era sempre o mesmo: as meninas seriam menores de idade.

