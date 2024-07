A corrida pela inteligência artificial (IA) passou a envolver também os celulares. Assim, dispositivos móveis começaram a ganhar funcionalidades embutidas ligadas à IA, uma tendência que deve esquentar nos próximos anos.

Exemplo disso é a Galaxy AI, plataforma da Samsung disponível para aparelhos Galaxy, que traz diversos recursos de inteligência artificial. Entre as ferramentas presentes, estão mecanismos como tradução simultânea, assistente de navegação, edição generativa, entre outros.

Veja se o seu celular tem inteligência artificial e como fazer para descobrir isso.

Samsung

A Galaxy AI está presente de forma completa nos aparelhos da linha Galaxy S24 e Galaxy S23. Por sua vez, algumas funcionalidades estão disponíveis nos seguintes dispositivos: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus e Galaxy Tab S8 Ultra.

Por fim, há alguns celulares que contarão apenas com o “circule para pesquisar” e com o “Magic Rewrite”, que auxilia o usuário a escrever mensagens com o uso de IA. São eles: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Para ativar algumas funcionalidades da inteligência artificial da Galaxy AI, pode ser exigido algum tipo de ação. A tradução em tempo real, por exemplo, deve ser acionada.

Para isso, clique em Configurações e em Recursos avançados. Em seguida, opte por Inteligência avançada e por Telefone, escolhendo Tradução simultânea. Por fim, basta escolher um dos idiomas disponíveis. Assim, ao se fazer a chamada, é preciso clicar em Assistente de chamada e pronto: a tradução simultânea será ativada.

Já para fazer uma edição de fotos com a ajuda de IA, abra uma fotografia e clique em Editar, em formato de lápis. Então, toque em Edição generativa, na forma de uma estrela. Para escolher uma área da foto, selecione o objeto escolhido e o edite ou mova.

Motorola

Já a Motorola traz em alguns aparelhos o Gemini, inteligência artificial desenvolvida pelo Google. A linha Motorola Razr 50 é, por ora, a única a contar com essa tecnologia, que envolve funções como o gerenciamento de tarefas de forma eficaz.

Trata-se da única linha de aparelhos a trazer o Gemini de forma embutida.

iPhone

Até o momento, nenhum aparelho da Apple, como iPhone ou iPad, possui inteligência artificial embutida.

Neste ano, foi anunciada a ferramenta de inteligência artificial da Apple, chamada Apple Intelligence. Ainda indisponível, espera-se que ela seja lançada oficialmente no segundo semestre, junto com a vinda do sistema operacional iOS 18 e do novo iPhone.

O recurso será capaz de gerenciar notificações e resumir mensagens, entre outras funcionalidades. No entanto, quase nenhum iPhone será capaz de ter acesso às funcionalidades. Apenas, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max serão compatíveis com os recursos.

OPPO

Na linha Reno 12, existem algumas ferramentas de inteligência artificial. Bons exemplos são recursos de transcrição de áudio e resumo de mensagens. Também há uma funcionalidade embutida que consegue resolver equações matemáticas.

Realme

De acordo com uma entrevista concedida pelo fundador da Realme, Sky Li, a série Realme GT6 chegará com foco em inteligência artificial. Segundo Li, a IA tem sido cada vez mais presente em smartphones, sendo que a imagem, a voz e a interação seriam “as três maiores tendências no futuro do desenvolvimento da IA.”

Foi confirmado que, além de países como Espanha e Itália, a série GT será lançada no Brasil.

Xiaomi

Aparelhos da linha Xiaomi 14 Ultra contam com alguns recursos de inteligência artificial em sua câmera. Para além disso, a Xiaomi aparenta agora ter iniciado os testes internos de novas funcionalidades ligadas à inteligência artificial, de acordo com usuários que se cadastraram no programa de testes.