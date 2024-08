Geral Queda de avião: mortos no desastre aéreo tiveram politraumatismo; entenda o que é

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

No total, 62 pessoas morreram, 58 passageiros e quatro tripulantes da Voepass na sexta-feira (9), naquele que é o maior acidente aéreo do Brasil desde 2007. (Foto: Reprodução)

A Polícia-Técnico Científica de São Paulo afirmou na segunda-feira (12) que as vítimas do acidente com o avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, morreram de politraumatismo. O reconhecimento dos corpos ainda não tem prazo para terminar. No total, 62 pessoas morreram, 58 passageiros e quatro tripulantes da Voepass na sexta-feira (9), naquele que é o maior acidente aéreo do Brasil desde 2007.

“Hoje, nós temos a convicção de que todos morreram de politraumatismo. É uma certeza científica, a aeronave despencou de uma altura de 4 mil metros e, ao atingir o solo, o choque foi muito grande e todos eles sofreram politraumatismo”, diz Vladmir Alves dos Reis, diretor do IML.

Segundo Reis, as vítimas já tinham morrido com o impacto da queda e só depois foram carbonizadas. “As queimaduras que terminaram com a carbonização de alguns corpos foram secundárias ao politraumatismo.”

O diretor disse ainda que todas as vítimas serão identificadas completamente. “Eu garanto para vocês que quando esses corpos forem entregues aos seus familiares eles vão ter 100% de certeza que realmente é aquela pessoa. Nós não liberamos nenhum corpo, nenhuma pessoa, nenhum cadáver se não houver uma certeza absoluta dessa verificação, é por isso que daqui pra frente o processo vai ser um pouco mais lento.”

Entenda abaixo o que é essa condição e quais tipos de acidentes geram um politraumatismo.

– 1. O que é politraumatismo? É chamado de politraumatismo qualquer tipo de situação onde exista lesão grave de, pelo menos, dois órgãos ou duas partes distintas do corpo causadas por forças externas de natureza física (choque) ou química (queimadura).

– 2. Quais tipos de acidentes geram um politraumatismo? De acordo com o médico ortopedista Alberto Gotfryd, do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), a energia desprendida no momento da colisão está diretamente relacionada com a gravidade das lesões.

“Quanto maior a velocidade que o corpo se desloca no momento do trauma, maior a gravidade das lesões. Por isso, uma queda de avião tende a ser mais fatal e agressiva que um acidente no trânsito”, explica Gotfryd.

Acidente de trânsito é a principal causa de politraumatismo na população devido ao excesso de velocidade e distração com o uso do celular ao dirigir.

“Essa é a importância das campanhas de conscientização no trânsito. Não é porque você não está na velocidade de um avião que o acidente não será fatal. O que mais tem nas emergências de hospitais são vítimas do trânsito que, muitas vezes, foram imprudentes ao dirigir bêbados ou enquanto mexiam no celular”, diz o especialista.

– 3. Quais as principais características clínicas? Os politraumatismos podem incluir lesões cerebrais, fratura de ossos, lesões na coluna, hemorragias, perda de membros (amputações), queimaduras extensas, cegueira, perda auditiva e múltiplas fraturas ósseas. As informações são do portal de notícias G1.

