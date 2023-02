Esporte Quem é Ramon Menezes, técnico que vai assumir a seleção brasileira interinamente, e como jogam seus times?

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Ramon Menezes comandará o Brasil no amistoso contra o Marrocos, em março. (Foto: Reprodução)

A seleção brasileira confirmou Ramon Menezes como treinador interino no primeiro amistoso após a Copa do Mundo do Qatar. O técnico ficará à frente do Brasil na partida contra o Marrocos, no dia 25 de março, em solo africano.

Para conquistar a oportunidade, o ex-meia, vitorioso calçando as chuteiras, precisou se provar como técnico. Após início animador no Vasco, passou por períodos conturbados na segunda divisão brasileira até voltar ao caminho das glórias como comandante da seleção sub-20.

Dos gramados às pranchetas

Como jogador, Ramon atuou como meio-campo e se destacou pela qualidade na batida na bola. Com passagem pela seleção e clubes como Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético-MG e Vitória, iniciou a carreira como treinador em 2015, sendo campeão da terceira divisão goiana pela ASEEV.

Em seguida, sofreu em partes com o futebol brasileiro. Voltou a Minas Gerais para trabalhar no Guarani de Divinópolis, não conseguiu evitar o rebaixamento do Joinville na Série B e foi demitido após poucos jogos no Anápolis, na Série D, e Tombense, na Série C.

Vasco como grande desafio

O primeiro grande desafio de Ramon aconteceu no Vasco, em 2020. Em março, foi anunciado como substituto de Abel Braga no comando do Cruzmalntino. De cara, vitórias consecutivas que fizeram o clube carioca chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, chegando a ter decretado o ‘Ramonismo’ no Gigante da Colina.

No entanto, a boa fase durou pouco. Após eliminação na quarta fase da Copa do Brasil para o Botafogo e resultados impactantes contra Atlético-MG (4 a 1) e Bahia (3 a 0), Ramon foi demitido do Vasco, pegando de surpresa o elenco.

Clubes do Nordeste e novas demissões

Após deixar o Vasco, Ramon Menezes passou por CRB e Vitória. No clube alvirrubro foram apenas nove jogos. Após uma sequência negativa na Série B foi trocado por Roberto Fernandes. No Leão, em 2021, os mesmos problemas. Com resultados ruins na segunda divisão, também deixou o clube baiano.

Convite da CBF, sucesso com a seleção sub-20 e chegada como interino da principal

Em março de 2023, o treinador recebeu o convite da CBF para assumir o comando da seleção brasileira sub-20 e prepará-la para a disputa do Sul-Americano, que valia vaga na Copa do Mundo. Foi quando Ramon uniu a capacidade de gestão de atletas com o resultado em campo.

Em nove jogos no torneio disputado na Colômbia, foram sete vitórias e dois empates, que garantiram o título e, consequentemente, a vaga no Mundial, além de um aproveitamento de 85,2%. O trabalhou mostrou ao mundo o potencial de atletas como Vitor Roque e Andrey Santos, artilheiros da competição com seis gols cada.

Desde que assumiu, Ramon comandou a seleção sub-20 em 16 jogos, com 11 vitórias, três empates e duas derrotas, tendo um aproveitamento de 75%.

Em um período da transição da seleção brasileira principal, sem técnico desde que Tite deixou o comando, Ramon ganhou a chance de ficar à frente da equipe canarinho no amistoso contra o Marrocos, dia 25 de março, no país da África.

