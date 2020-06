Colunistas Quem são os culpados pela má imagem do STF?

Por Flavio Pereira | 18 de junho de 2020

Ministros no plenário do STF. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Ao investir fortemente no chamado “Inquérito das Fake News” como forma de identificar os responsáveis pelo desgaste da imagem do Supremo Tribunal Federal, seus ministros cometem um grande equívoco. Não são manifestações públicas de alguns cidadãos contra decisões do STF que causam o desgaste da imagem da Corte.

Causas da má imagem

A péssima imagem do STF e do seus ministros perante os cidadãos de bem do país, na verdade, tem algumas razões bem remotas e outras recentes. Quem causa esta péssima imagem são os próprios ministros:

* O STF até hoje não julgou nenhum dos réus já condenados em outras instancias na Operação Lava-Jato.

*O STF absolveu ao ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello, que teve o mandato cassado em 1990.

*O STF não conseguiu julgar nenhum dos inúmeros processos contra o senador Renan Calheiros, protelados indefinidamente até que alcancem a prescrição.

*Este STF mandou soltar Lula, José Dirceu, condenados em diversas instâncias pela prática de crimes de corrupção.

*Decisões monocráticas de ministros do STF têm interferido diretamente em atos privativos do Poder Executivo, impedindo o presidente Jair Bolsonaro de governar.

Bolsonaro e os abusos do STF

Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou as diversas intervenções de ministros do STF em medidas privativas do Executivo, o que ele classifica como “abusos”, e criticou a ordem para quebrar o sigilo bancário de 10 deputados e um senador aliados ao seu governo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que ele está “fazendo o que deve ser feito” e “não será o primeiro a chutar o pau da barraca”.

Está acabando o jornalismo funerário

Como os números da epidemia começam a melhorar, e diante do aumento de casos de pacientes recuperados, superior a 80% no Rio Grande do Sul, os conhecidos arautos do jornalismo funerário no Rio Grande do Sul e no resto do país, agora sem assunto, direcionam seu interesse para manifestações publicas pró-governo, que classificam de “fascistas e antidemocráticas”.

Perguntar não ofende

O deputado federal Osmar Terra pergunta:

Curioso! Em 2019, até junho, a taxa de ocupação de leitos de UTI do Hospital Conceição foi bem maior que no período da epidemia em 2020. Então por que a prefeitura da capital está fazendo lockdown? Se é para garantir a capacidade de atendimento, por que não fez isso em 2019?

Fazenda Nacional anuncia Refis da pandemia para pessoas físicas e jurídicas

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou as regras da chamada Transação Excepcional para pessoas físicas e jurídicas afetadas pela pandemia do coronavírus. O parcelamento ofertado pode ser dividido em até 72 meses para pessoa jurídica, com possibilidade de descontos de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 50% do valor total da dívida.

O parcelamento, para pessoas físicas, empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, pode ser dividido em até 133 meses.

