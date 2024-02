Rio Grande do Sul Quitação do IPVA em fevereiro proporciona descontos de até 22,4% no valor do tributo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Quem optar pelo pagamento em março pode obter abatimento de até 20,8%. (Foto: Arquivo/Detran-RS) Foto: Reprodução

Quem ainda não quitou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 no Rio Grande do Sul pode obter desconto de 3% no valor do tributo se realizar o procedimento até o dia 29 de fevereiro. Esse abatimento chega a 22,4% se aproveitadas as vantagens dos programas estaduais “Bom Motorista” e “Bom Cidadão”.

Já o pagamento em março dá direito a desconto geral de 1%. Com a soma dos benefícios das duas iniciativas, a economia máxima é de 20,8%. Tabelas, cronogramas e outros detalhes são informados no site atendimento.receita.rs.gov.br.

“Bom Motorista”

Para bons motoristas, o abatimento está mantido como nos anos anteriores e varia em três faixas, conforme o período sem infrações cometidas pelo condutor no trânsito.

– Com “ficha limpa” no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) entre 1º de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2023 (três anos): redução de 15%.

– Com “ficha limpa” desde 1º de novembro de 2021 (dois anos): redução de 10%.

– Com “ficha limpa” desde 1º de novembro de 2022 (um ano): redução de 5%.

“Bom Cidadão”

Também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo “Bom Cidadão” é oferecida a contribuintes que participam como pessoa física no programa “Nota Fiscal Gaúcha” (NFG) e solicita notas com CPF ao efetuar pagamentos de produtos e serviços.

– 150 comprovantes de compra ou mais: desconto máximo de 5%.

– 100 a 149 comprovantes de compra: desconto de de 3%.

– 51 a 99 comprovantes de compra: desconto de 1%.

Como pagar

O proprietário deve apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada ou para a geração de QR Code. Consulte o valor do IPVA e faça o pagamento de seu veículo. Junto do tributo, é possível pagar a taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.

É possível pagar em vários bancos: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por pix também está disponível em mais de 760 instituições.

É preciso observar os horários de funcionamento da instituição financeira escolhida, em seus diversos canais de atendimento, a fim de evitar a perda de prazos.

Atenção a golpes

– Fique atento a endereços falsos e golpes na internet. Acesse apenas o domínio oficial da Receita Estadual.

– O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.

– Os sites verdadeiros do governo e da geração do QR Code para pagamentos Pix estão no domínio rs.gov.br.

– Antes de efetuar o pagamento, verifique se as informações do destinatário estão corretas.

