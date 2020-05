Futebol Rádio Grenal transmite volta do futebol com clássico alemão

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Acompanhe ao vivo Borussia Dortmund e Schalke 04 Foto: (Divulgação/Borussia Dortmund) Foto: (Divulgação/Borussia Dortmund)

O futebol vai voltar na Rádio Grenal. A partir deste final de semana, você passa a conferir as emoções do Campeonato Alemão no FM 95,9. E, neste sábado (16), a bola volta a rolar já com um clássico, entre Borussia Dortmund e Schalke 04. A partida tem início às 10h30, com transmissão ao vivo da Rádio Grenal.

Serviço: Borussia Dortmund x Schalke 04

Quando: , 16/05

Horário: 10h30

Sintonize: FM 95,9 – Aplicativos – radiogrenal.com.br – Claro Net canal 300

Transmissão

* Por supervisão de: Marjana Vargas

