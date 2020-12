Celebridades Rafa Kalimann nega mal-estar com Bruna Marquezine em viagem: “Briga sem credibilidade”

31 de dezembro de 2020

Rafa Kalimann respondeu a um post em um perfil de fofoca no Instagram nesta quarta-feira (30) para negar os boatos que estão circulando na internet de um possível mal-estar entre ela e Bruna Marquezine, durante a viagem que elas estão fazendo para uma ilha particular em Angra dos Reis, acompanhadas ainda de Daniel Caon, Manu Gavassi, Thelma Assis e mais amigos. Segundo publicações, a atriz estaria incomodada pelo fato da influencer filmar e compartilhar em sua rede social alguns momentos em que ela aparece.

“Certeza que quando a Bruna se tranca no quarto para dormir, a primeira coisa que ela fala é ‘por que chamou essa Rafa?'”, diz um dos posts. “A Bruna Marquezine vai acabar afogando a Rafa Kalimann no mar dessa ilha. Tô avisando”, afirma outro. “Bruna Marquezine, faça um favor e jogue o celular e a Rafa Kalimann no mar”, escreveu mais uma pessoa.

Em um comentário na primeira publicação, Rafa garantiu que não existe nenhum clima ruim entre ela e a atriz. “Se soubessem como está sendo incrível estar aqui, como todas nós estamos em uma vibe gostosa e em sintonia, está tão leve. Planejamos com tanto carinho tudo. Como temos liberdade pra falar uma com a outra caso algo nos incomode (coisa que nunca aconteceu), tem respeito e carinho de todas as partes. Tá exaustivo ver tanta maldade e perseguições baseadas em nada, em achismos, em distorções, em competições, em mentiras muitas vezes por likes.. sem credibilidade alguma”, declarou ela.

A influencer disse que Bruna, Manu e Thelma assimd e seu trabalho nas redes sociais. “A intenção era mostrar como tem sido dias legais (em comum acordo) pra que todos pudessem se sentir mais perto,[(mesmo não sendo nem 5% do que estamos vivendo aqui] coisa que sempre fiz desde que entrei na internet e as meninas sabem, veem e acompanham isso. O resultado foi criarem um briga sem credibilidade alguma em troca de nada, mais uma mentira, mais uma fake news. Objetivo atingido sem sucesso, continuamos bem, nos curtindo e aproveitando cada minuto do jeito que estávamos desejando”, completou.

