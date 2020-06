Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, está a cada dia mais fofa! Neste domingo (14) o papai compartilhou uma foto com a menina nas redes sociais e mostrou que ela aprendeu uma novidade. “Aprendeu a mostrar a língua, primeiro passo pra rebeldia”.

Recentemente, Clara fez uma breve participação no Encontro, da TV Globo, junto com os pais. No bate-papo, Tatá comentou a emoção de comemorar o primeiro Dia das Mães.

“É muito impressionante, porque hoje me vejo como mãe antes de qualquer outra coisa”.

“Eu acho que essa é a foto mais fofa de todo o universo”, comentou o escritor Matheus Rocha.

A foto de pai e filha em sintonia também foi publicada por Tatá, que brincou: “Minha família fazendo complô”.

O resultado foi outra chuva de elogios. “Nocauteada por tamanha fofura”, disse a atriz Marisa Orth. “Já está pronta pro ter seu próprio talk show”, opinou o ator Wagner Santisteban.