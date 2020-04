Magazine Rainha Elizabeth II completa 94 anos

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

A rainha cancelou as celebrações oficiais do aniversário por causa da pandemia de coronavírus Foto: Reprodução A rainha cancelou as celebrações oficiais do aniversário por causa da pandemia de coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A rainha Elizabeth II completou 94 anos nesta terça-feira (21). O Palácio de Buckingham, residência oficial da monarca, marcou a data com publicação no Twitter. A rainha cancelou as celebrações oficiais do aniversário por causa da pandemia de Covid-19.

No post, o palácio usou um pequeno vídeo com imagens da rainha com a família quando era mais nova, ainda princesa. A irmã da rainha, a princesa Margaret, que morreu em 2002, também aparece nas filmagens.

“Chefe da Comunidade, chefe das Forças Armadas, chefe de Estado em 16 países e a monarca que reinou por mais tempo na história britânica. Esposa, mãe, avó e bisavó. Feliz aniversário, Sua Majestade!”, publicou o palácio.

A Comunidade, também chamada de Comunidade das Nações e antes Comunidade Britânica das Nações, é uma associação livre de Estados soberanos que engloba o Reino Unido e várias de suas ex-colônias, que escolheram manter laços de amizade e cooperação prática. A Nova Zelândia e a Austrália fazem parte da Comunidade, além do Canadá.

Mensagem à polícia canadense

A rainha também aproveitou o aniversário para agradecer aos policiais que atuaram em um ataque a tiros no último domingo (19) na Nova Escócia, no leste canadense. 16 pessoas morreram no ataque, além do assassino, tornando o incidente um dos piores na história moderna do país, segundo o jornal The Guardian.

“Príncipe Philip e eu ficamos profundamente entristecidos pelos eventos terríveis na Nova Escócia, e enviamos nossas condolências às famílias, amigos e colegas daqueles que perderam a vida”, disse Elizabeth, segundo a publicação feita também no Twitter. A monarca e o príncipe são casados desde 1947.

