Colunistas Ramiro denuncia que repasse de recursos da Cultura no governo Lula privilegiam companheiros do PT e PSOL

Por Flavio Pereira | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vereador Ramiro Rosário denuncia repasses suspeitos do governo federal na área da cultura. (Foto: Divulgação/Johan de Carvalho/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ontem, no Dia Nacional da Cultura, o governo federal anunciou a alocação histórica de recursos destinados ao setor. Até 2027, o Ministério da Cultura pretende investir R$ 15 bilhões no setor cultural de Estados e municípios, por meio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Incentivo à Cultura). Sobre o tema, o vereador Ramiro Rosário (Novo) publicou ontem um vídeo desvendando o repasse de verbas do Ministério da Cultura do Governo Lula a aliados do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. A investigação foi provocada por reportagem do Estadão. Segundo Ramiro, no Rio Grande do Sul, foi nomeada para essa tarefa Mariana Martinez, filiada ao PT desde 2008. Conforme apuração da Bancada do Partido Novo, ao lado de Martinez foi nomeado Daniel Bender Ludwig, suplente de vereador pelo PSOL em Porto Alegre. Juntos, eles escolheram a ONG “Caminhos da Cultura” para receber R$ 2,6 milhões. Daniel também é lobista do setor de captação e já inscreveu a mesma ONG para receber recursos pelo Fundo de Apoio à Cultura.

Além disso, o presidente da ONG Caminhos da Cultura é Carlos Augusto Silveira, conhecido como Seu Carlos, que foi candidato a vereador, este ano, pelo MDB em São Miguel das Missões. PT e MDB estiveram juntos na mesma coligação, que apoiou o candidato do PDT. Essa ONG não é a única que receberá recursos. Junto dela, afirma Ramiro, está o Instituto de Desenvolvimento e Organização Social Sepé Tiarajú. O presidente da organização é João Vicente Batista, filiado histórico do PT desde 1997.

Marcos Pereira quer voto digital

O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), atual vice-presidente da Câmara, defende como antídoto para a alta abstenção nas eleições, o voto 100% pela internet a partir de 2030. Segundo ele, o recorde de abstenção, de 29,2% nas eleições municipais, levou o Republicanos a estudar alternativas para ampliar a participação dos eleitores, como a possibilidade de o Brasil adotar o voto 100% pela internet a partir de 2030. O fim do voto obrigatório também será analisado pela legenda, afirmou Marcos Pereira, que também é presidente nacional do Republicanos.

Polícia apura Banco de “laranjas” administrado por ex-advogado de José Dirceu

A Polícia Federal investiga a operação de um “banco” operado por dirigente do PT de Brasília que usa documento falso do Tesouro Nacional como lastro do capital social. O Atualbank, que diz funcionar na capital federal, tem “laranjas” envolvidos em sua constituição e, ainda, ligação com um condenado por estelionato no Mato Grosso. À frente da empresa está Fernando Nascimento Silva Neto, dirigente do PT de Brasília e ex-procurador do ex-ministro José Dirceu (PT).

Pazuello vê distorção nas emendas de bancada

O deputado federal General Pazuello (PL-RJ) denunciou ontem uma distorção no atual regulamento das emendas parlamentares de bancada. Segundo ele, “Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia têm somente 528 milhões de reais de emendas de bancada com apenas quatro direcionamentos, enquanto outros Estados, como Roraima, tenham 528 milhões de reais para 63 vezes menos habitantes que São Paulo, e com oito direcionamentos”. Para ele, “essa não é uma política e, de acordo com a nossa Constituição, não segue a representatividade da Câmara dos Deputados.”

Heitor Schuch: “2024 é o ano da solidariedade e do voluntariado”

O deputado federal Heitor Schuch (PSB) sugeriu ontem que “a manchete deste ano pode ser: 2024, o ano da solidariedade e do voluntariado”. Schuch, na tribuna da Câmara, afirmou que “nós, como gaúchos, temos sempre que agradecer aos brasileiros e às brasileiras que nos socorreram na hora mais complicada, mais difícil, quando muitos gaúchos estavam sem casa, sem o seu trabalho, sem os seus afazeres, sem o seu automóvel, sem a sua família. Inclusive muitas pessoas foram levadas embora e até hoje não foram localizadas.”

Audiência pública: produtores gaúchos pedem mais R$ 10 bilhões

Os produtores gaúchos cobram o aporte imediato de mais R$ 10 bilhões para atender a problemas enfrentados na enchente. O pedido será entregue ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda nesta semana. O tema foi tratado ontem em Brasília durante audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura, a pedido dos deputados federais Afonso Hamm e Marcel van Hattem. Presentes ao encontro, representantes do Movimento SOS Agro, entre eles a coordenadora, Graziele Camargo, que reafirmou que os recursos anunciados pelo governo federal não estão chegando na ponta.

Zucco apresenta denúncia contra o Fluminense no STJD

O deputado federal Zucco (PL) anunciou ontem que ingressou com uma ação, em resposta ao comportamento da torcida do Fluminense, que reproduziu gestos nadando, numa clara referência à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. Zucco (PL-RS) protocolou ontem, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, denúncia formal de infração disciplinar contra o Fluminense Football Club. O documento é subscrito também pelo deputado federal Sanderson (PL-RS) e o deputado estadual Delegado Zucco (Republicanos). A denúncia descreve que, ao final da partida realizada na última sexta-feira (1), no estádio Maracanã, torcedores do tricolor carioca se dirigiram à torcida rival reproduzindo gestos como se estivessem nadando.

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/ramiro-denuncia-que-repasse-de-recursos-da-cultura-no-governo-lula-privilegiam-companheiros-do-pt-e-psol/

Ramiro denuncia que repasse de recursos da Cultura no governo Lula privilegiam companheiros do PT e PSOL

2024-11-06